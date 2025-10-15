Nêu cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ lựa chọn cán bộ có năng lực đưa Thủ đô bứt phá

Chiều 15-10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã diễn ra phiên trù bị, tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, trước khi diễn ra phiên khai mạc vào sáng mai, 16-10.

Khai mạc phiên trù bị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII gửi lời chào mừng 550 đại biểu ưu tú, đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của gần 500.000 đảng viên của toàn Đảng bộ TP Hà Nội tham dự đại hội.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, thu hút sự quan tâm theo dõi của các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân không chỉ riêng Hà Nội mà còn của cả nước. Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội sẽ góp phần quan trọng vào thành công Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội và các đại biểu tới dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ: tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.

Trên cơ sở đó, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các đại biểu dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy đảng và gần 500.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ TP Hà Nội, tích cực đóng góp vào sự thành công của đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII thực hiện nghi lễ chào cờ

Về xây dựng văn kiện đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII đã được các tổ chức đảng, các nhà khoa học, đội ngũ chuyên gia, trí thức, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô tham gia. Đặc biệt, dự thảo văn kiện đã được thảo luận, tham gia ý kiến tại đại hội của 136 đảng bộ trực thuộc thành phố. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài mong muốn các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, đóng góp trí tuệ nhằm làm rõ, minh họa thêm bức tranh toàn cảnh, khẳng định những thành quả thành phố đã đạt được và những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục, sửa chữa, đặc biệt kiến nghị, đề xuất những giải pháp đột phá để Thủ đô bứt phá thời gian tới.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII

Về bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIV của Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, Thành ủy Hà Nội đã bám sát, thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thực hiện đầy đủ các bước, quy trình theo quy định, đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch. Đề án nhân sự trình ra đại hội đã được các cơ quan chức năng thẩm định và được Bộ Chính trị phê duyệt.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì sự phát triển chung của thành phố, nghiên cứu kỹ đề án, cơ cấu, số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, có sức bật, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo, nhằm đảm bảo Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội được đại hội bầu ra là một tập thể mạnh, đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, đủ năng lực lãnh đạo triển khai thực hiện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

Tại phiên trù bị, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã nhất trí bầu Đoàn Chủ tịch đại hội với số lượng 16 đồng chí theo tờ trình của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII. Đồng thời, đại hội cũng đã bầu ra Đoàn Thư ký đại hội với số lượng 3 đồng chí; bầu ra Ban Thẩm tra tư cách đại biểu với số lượng 7 đồng chí.

QUỐC KHÁNH