Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII

Thông tin tại họp báo, ông Hà Minh Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 có chủ đề: “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”.

Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa quan trọng, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm xây dựng thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, tiên phong cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường của dân tộc Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thành ủy Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030

“Công tác xây dựng văn kiện được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xác định là công tác rất quan trọng, không những đánh giá kết quả, thành tựu mà Đảng bộ, quân và dân thủ đô đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, mà còn đặt ra yêu cầu cao về sự phát triển của thủ đô trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng đất nước độc lập, tự chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Đặc biệt, phương án công tác nhân sự đã cơ bản bám sát và thực hiện theo Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của trung ương. Bộ Chính trị đã cơ bản nhất trí với phương án nhân sự Thành ủy Hà Nội chuẩn bị.

Cụ thể, số lượng nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội gồm 75 người (tăng 4 người); số lượng Ban Thường vụ gồm 17 người; số lượng Thường trực Thành ủy gồm 5 người. Ông Hà Minh Hải nhấn mạnh, việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội có cơ cấu cơ bản hợp lý giữa các ban, ngành, địa phương, bảo đảm tỷ lệ đổi mới cấp ủy (38,37%).

Ông Hà Minh Hải thông tin những nội dung chính của đại hội

Đại hội cũng sẽ ứng dụng nhiều thành tựu khoa học - công nghệ, trong đó, thực hiện đại hội không giấy tờ, ứng dụng hệ thống iCabineT trên thiết bị di động (điện thoại hoặc máy tính bảng) cho các đại biểu tham dự đại hội; cung cấp mã định danh (mã QR) để thực hiện công tác điểm danh đại biểu; cung cấp sơ đồ vị trí chỗ ngồi chính thức của đại biểu dự đại hội, tích hợp tính năng “chỉ đường” giúp đại biểu di chuyển thuận tiện, đúng vị trí; số hóa toàn bộ tài liệu phục vụ đại hội, như: giấy mời, chương trình, văn kiện đại hội và tích hợp trợ lý ảo hỏi đáp văn kiện giúp các đại biểu nắm chắc được nội dung văn kiện của đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 dự kiến diễn ra từ ngày 15 tới 17-10 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia với sự tham dự của 550 đại biểu đại diện cho gần 500.000 đảng viên của Đảng bộ TP Hà Nội. Phiên trù bị tổ chức vào ngày 15-10; phiên chính thức được tổ chức vào các ngày 16 và 17-10.

