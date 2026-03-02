Phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 2-3-2026 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Nguyễn Văn Dũng.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng

Trước đó, sáng 6-2, tại kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bỏ phiếu thống nhất bầu đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đại biểu HĐND TPHCM, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng được HĐND TPHCM bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 từ tháng 11-2023. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1972, quê quán TPHCM; là Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Đồng chí đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2020, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2006, Huy chương "Vì thế hệ trẻ" năm 2001, Huy hiệu Thành phố năm 2005.

