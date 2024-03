Khẩn cấp khắc phục tồn tại, bất cập trên đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Tại cuộc họp, đại diện các bên liên quan đã thẳng thắn chỉ ra một số bất cập, tồn tại trên đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn và đoạn đường Hồ Chí Minh, đoạn La Sơn – Túy Loan.

Đại diện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, giai đoạn đầu khai thác, tuyến đường có 2 làn xe với mặt cắt ngang rộng 12m; trừ một số đoạn cho phép vượt xe có quy mô 4 làn xe, cung đường còn lại trên đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn là 2 làn xe với tốc độ tối đa 80km/giờ, không có dải phân cách cứng, đường hẹp nếu phương tiện vượt nhau dễ gây tai nạn giao thông. Một số điểm cho phép vượt chỉ dài từ 1,5-2km rồi lại nhập hai làn thành một làn như “nút cổ chai”. Ngoài ra, thiếu nhiều điểm dừng khẩn cấp và hệ thống đèn chiếu sáng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương chủ trì cuộc họp

Các đơn vị liên quan đề nghị trên toàn tuyến cần lắp đặt thêm hệ thống chiếu sáng, bổ sung thêm các biển báo về tốc độ, khoảng cách, cấm vượt; nghiên cứu tổ chức giao thông lại tại các nút giao; bổ sung các điểm dừng khẩn cấp; lắp đặt hệ thống camera giám sát, camera xử phạt; đinh phản quang…

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Bộ GTVT đã thống nhất phương án trước mắt là lắp đặt thêm nhiều biển báo tốc độ, tăng biển nhắc nhở đến đoạn cấm vượt, lắp thêm đinh phản quang… trên đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn trước ngày 15-3. Việc lắp đặt do Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (đại diện chủ đầu tư dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn) thực hiện.

Thượng tá Võ Hồng Quang, Trưởng Công an huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, xảy ra vào tối 10-3 làm 2 người chết và 8 người bị thương. Đồng thời, đang làm việc với hai tài xế điều khiển phương tiện gây ra vụ tai nạn là Phan Đình Thành (tài xế xe tải BKS 75C-016.91) và Lê Hoàng Quân (tài xế xe khách BKS 51B-261.49) để khởi tố bị can theo quy định.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người chết và 8 người bị thương xảy ra trên đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, tối 10-3

Kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, Dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Túy Loan đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và liên vùng. Tuy nhiên, quá trình đưa vào vận hành còn nhiều điểm bất hợp lý, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Vì vậy, đề nghị các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân sớm triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập nhằm khai thác đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Phương yêu cầu Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra vào tối 10-3 trên đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn giao thông. Đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người tham gia giao thông; Thường xuyên tuyên truyền, triển khai tuần tra trên tuyến, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên tuyến nhất là vượt ẩu, chạy quá tốc độ…

“Các đơn vị CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở các xe chở hàng nặng không đạt tốc độ tối thiểu theo quy định của cao tốc sẽ không đi lên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, La Sơn – Túy Loan”, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo.



VĂN THẮNG