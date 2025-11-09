Khán giả Nhật Bản hào hứng tham gia Lễ hội Việt Nam - TPHCM tại tỉnh Aichi

Lễ khai mạc Lễ hội Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Aichi đã diễn ra tại sân khấu Công viên Edion Hisaya Plaza, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản vào sáng 8-11.

Đông đảo người dân Nhật Bản, kiều bào và du học sinh Việt Nam tại Nhật tham gia Lễ hội Việt Nam - TPHCM tại tỉnh Aichi

Tham dự Lễ khai mạc, về phía Việt Nam có ông Trần Thế Thuận, Thành Ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM; bà Trần Mai Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM; bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC).

Về phía Nhật có ông Omura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi và bà Hirose Noriko, Đại sứ Du lịch TPHCM tại Aichi, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Việt Nam tại Aichi 2025.

Ông Trần Thế Thuận, Thành Ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, phát biểu tại lễ khai mạc

Đại diện tỉnh Aichi (Nhật Bản) phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc, ông Trần Thế Thuận khẳng định TPHCM và tỉnh Aichi – hai địa phương luôn dành cho nhau tình cảm chân thành, sự tin cậy và hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Và mong muốn thông qua âm nhạc, điệu múa, sắc màu văn hóa, các nghệ sĩ của TPHCM gửi đến bạn bè Nhật Bản thông điệp của tình bạn, sự sẻ chia và khát vọng hướng đến tương lai.

Tại chương trình khai mạc, các nghệ sĩ của TPHCM như NSƯT Thu Thuỷ, nghệ sĩ Đinh Nhật Minh, Nhà sản xuất âm nhạc Khánh, nghệ sĩ Mai Anh, nghệ sĩ Đoàn Minh Tài, Nghệ sĩ Lê Hưng - Nhã Hiếu, nhóm múa rối Trung tâm Nghệ thuật, nhóm múa ABC.... đã thể hiện các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, thể hiện bản sắc dân tộc Việt Nam.

Đại biểu, khách mời cùng khán giả theo dõi các tiết mục nghệ thuật tại lễ hội

Chương trình nghệ thuật tối 8-11 được diễn ra tại Công viên Edion Hisaya Plaza cũng đã thu hút sự tham dự của hơn 10.000 khán giả. Chương trình được bắt đầu từ 16 giờ 15 (giờ địa phương) với sự góp mặt của NSƯT Thu Thuỷ, ca sĩ Võ Hạ Trâm, ca sĩ Đông Hùng, ca sĩ Tố My, nhà sản xuất âm nhạc Khánh, nhóm múa ABC.... đã mang đến cho khán giả Nhật Bản, các kiều bào, du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản một bữa tiệc thịnh soạn về âm nhạc biểu diễn, xiếc mang đậm tình yêu quê hương đất nước cùng những tiết mục đương đại đã để lại cho khán giả những dư âm khó tả.

Đặc biệt, ca sĩ Đông Hùng đã hoà giọng cùng toàn thể khán giả hát vang Quốc ca với sự uy nghiêm và hùng hồn tại Nhật Bản đã để lại nhiều cảm xúc tự hào.

PV