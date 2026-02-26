Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa HĐND TPHCM và Hội đồng tỉnh Yamaguchi

Chiều 26-2, tại TPHCM, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM và ông Yanai Shungaku, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản), đã ký Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa Hội đồng nhân dân TPHCM và Hội đồng tỉnh Yamaguchi.

Phát biểu tại buổi ký kết, đồng chí Võ Văn Minh vui mừng chào đón chuyến thăm và làm việc của ông Yanai Shungaku, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Yamaguchi cùng đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh Yamaguchi đến TPHCM.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh và ông Yanai Shungaku, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản), ký Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa Hội đồng nhân dân TPHCM và Hội đồng tỉnh Yamaguchi

Đồng chí Võ Văn Minh khẳng định Nhật Bản là đối tác chiến lược trong quá trình phát triển của Thành phố. Trong đó, TPHCM hết sức coi trọng quan hệ hợp tác với tỉnh Yamaguchi, mong muốn duy trì và phát triển truyền thống hữu nghị đã được hình thành và xây đắp qua nhiều năm.

Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa Hội đồng nhân dân TPHCM và Hội đồng tỉnh Yamaguchi. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Võ Văn Minh, Hội đồng nhân dân TPHCM và Hội đồng tỉnh Yamaguchi đều có chức năng quan trọng là quyết định các vấn đề vĩ mô về ngân sách, quy hoạch, chính sách phát triển và giám sát việc thực thi chính sách ở địa phương. Do đó, việc thiết lập cơ chế hợp tác giữa hai Hội đồng có ý nghĩa đặc biệt ở ba phương diện. Thứ nhất là củng cố sự tin cậy chính trị ở cấp địa phương để tạo nền tảng cho sự hợp tác bền vững. Thứ hai là tạo không gian giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính sách và nâng cao năng lực quản trị. Thứ ba là bảo đảm tính kế thừa và liên tục của hợp tác, cũng như giám sát việc thực hiện các chương trình hợp tác giữa hai bên.

Vì vậy, Bản ghi nhớ được ký kết sẽ xác lập một cơ chế đối thoại chính thức và bền vững, góp phần nâng tầm quan hệ TPHCM - Yamaguchi lên một bước phát triển mới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh:VIỆT DŨNG

Cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo TPHCM, ông Yanai Shungaku bày tỏ sự nhất trí cao và cho rằng Bản ghi nhớ đã đáp ứng đúng kỳ vọng về việc gia tăng chiều sâu hợp tác giữa hai bên. Ông Yanai Shungaku tin tưởng Bản ghi nhớ sẽ mở ra nhiều cơ hội giao lưu hợp tác, góp phần đưa mối quan hệ giữa tỉnh Yamaguchi và TPHCM phát triển ngày càng toàn diện và thực chất hơn.

Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa Hội đồng nhân dân TPHCM và Hội đồng tỉnh Yamaguchi khẳng định, hai bên thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác, thúc đẩy giao lưu hữu nghị và sự phối hợp giữa các ban chuyên môn liên quan; hỗ trợ các hoạt động giao lưu và hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa TPHCM và tỉnh Yamaguchi nhằm không ngừng tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai địa phương; thống nhất giao Văn phòng Hội đồng Nhân dân TPHCM và Văn phòng Hội đồng tỉnh Yamaguchi làm cơ quan đầu mối liên hệ.

PHƯƠNG NAM