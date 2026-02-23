Kỷ nguyên mới, tầm cao mới

Trong kỷ nguyên mới, đối ngoại Việt Nam đã thật sự sẵn sàng vươn đến những tầm cao mới.

Tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngay trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có chuyến công tác (từ ngày 18 đến ngày 20-2) tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, trong vai trò là thành viên sáng lập, theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Một chuyến đi với nhiều thông điệp đầy ý nghĩa, gửi đến toàn thế giới.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình về Gaza, đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự cuộc họp; khẳng định dành sự tôn trọng sâu sắc đối với Việt Nam, một đất nước đáng ngưỡng mộ, với vai trò và ảnh hưởng ngày càng lớn. Điều này cho thấy uy tín quốc tế của Việt Nam đang không ngừng được củng cố, năng lực kiến tạo hòa bình của Việt Nam được các cường quốc và bạn bè quốc tế thừa nhận, trân trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza. Ảnh: TTXVN

Tờ The Washington Times số ra ngày 19-2 bình luận: Trong bối cảnh thế giới ngày càng bị chi phối bởi xung đột, phân mảnh và cạnh tranh địa chính trị, việc Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự phiên họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington mang ý nghĩa vượt xa khuôn khổ ngoại giao thông thường.

Phiên họp lần này tập trung vào việc tìm kiếm các biện pháp cụ thể nhằm ổn định và tái thiết Dải Gaza, thu hút sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo quốc gia trong bối cảnh các phương thức ngoại giao truyền thống bế tắc. Sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao Việt Nam không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn là một tín hiệu chủ động, có chủ đích, chuyển tải nhiều thông điệp chiến lược.

Tờ báo đánh giá: Điều sâu sắc nhất trong chuyến đi này là thông điệp về giá trị hòa bình của Việt Nam - một quốc gia từng trải qua nhiều thập kỷ chiến tranh, nay trở thành thí dụ sống động cho năng lực tái thiết và hòa giải, cũng là minh chứng thực tiễn quý giá đối với các quốc gia đang tìm kiếm lối đi hậu xung đột.

Không chỉ vậy, chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm cho thấy mối quan hệ song phương ngày càng phát triển, đồng thời phản ánh tầm nhìn của Việt Nam trong việc chủ động tham gia các sáng kiến hòa bình toàn cầu sau Đại hội XIV của Đảng. Với Hoa Kỳ, chuyến thăm này gửi đi thông điệp rõ ràng: Việt Nam không còn được định nghĩa bởi ký ức chiến tranh, mà bởi lợi ích chiến lược song hành và tầm nhìn chung vì một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao đúc kết: Chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza là “bước triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển và đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng, đó là: Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, đồng thời đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế”; như tinh thần bài viết mang tên “Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới” của Tổng Bí thư Tô Lâm.

“Tầm cao mới trong giai đoạn mới là thông qua hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng này, chúng ta đã thể hiện thiện chí và nỗ lực đóng góp vào việc thúc đẩy hòa bình ở khu vực Trung Đông và đảm bảo các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Palestine, trong đó có quyền thành lập một Nhà nước Palestine ở Trung Đông. Chuyến đi này cũng góp phần thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với nước chủ nhà và các đối tác quốc tế, trong đó có các nước Trung Đông”, đồng chí Lê Hoài Trung nói.

Trong cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza (với sự góp mặt của nguyên thủ và lãnh đạo từ hơn 50 quốc gia) và cả ở những cuộc gặp gỡ, trao đổi cùng Tổng thống nước chủ nhà cũng như các nhà lãnh đạo quốc tế, tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đều được Tổng Bí thư Tô Lâm thể hiện đậm nét, sâu sắc và sống động.

Đáp lại, các đối tác đều nhất trí tăng cường quan hệ song phương thực chất, hiệu quả với Việt Nam, trong đó ưu tiên các lĩnh vực thuộc lợi thế, nhu cầu mỗi bên như kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giao thông vận tải, hợp tác để ứng phó với các vấn đề, nhất là việc triển khai Kế hoạch hòa bình Dải Gaza.

Hoạt động đối ngoại đa phương, quốc tế lớn đầu tiên của Đảng và Nhà nước ở cấp cao sau Đại hội XIV của Đảng đã khép lại trọn vẹn, trong niềm tin tưởng và lạc quan tại cuộc gặp gỡ của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm với bà con cộng đồng người Việt Nam cùng cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Trong kỷ nguyên mới, đối ngoại Việt Nam đã thật sự sẵn sàng vươn đến những tầm cao mới.

