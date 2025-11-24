Khánh Hòa: Bếp ăn dã chiến làm ấm lòng người dân vùng lũ

Những ngày qua, các bếp ăn dã chiến ở tỉnh Khánh Hòa liên tục nổi lửa, chuẩn bị hàng ngàn suất ăn cho người dân vùng lũ.

Không khí bếp ăn dã chiến đặt tại Trường Đại học Nha Trang. Thực hiện: HIẾU GIANG

Sáng 24-11, hàng ngàn suất ăn nóng tại điểm Trường Đại học Nha Trang (phường Bắc Nha Trang) được vận chuyển đến các xã, phường lân cận, nơi bà con đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tham gia bếp ăn dã chiến phục vụ bà con vùng lũ tại Trường Đại học Nha Trang, ngày 23-11

Từ ngày 23-11, Ban Từ thiện xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đồng loạt mở 3 bếp ăn dã chiến phục vụ miễn phí người dân các vùng bị lũ lụt tại tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh địa điểm ở Trường Đại học Nha Trang còn 2 địa điểm tại xã Diên Điền.

Mỗi ngày, 3 bếp cung cấp khoảng 25.000 suất ăn, bảo đảm dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Các phần ăn được các lực lượng phân phát đến người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng trong đợt mưa lũ vừa qua. Riêng tại điểm Trường Đại học Nha Trang, ngày 23-11 đã nấu 15.000 suất ăn.

Những ngày qua, nhiều đoàn xe từ TPHCM cũng khẩn trương vận chuyển hàng chục tấn lương thực, thực phẩm và nước uống ra Khánh Hòa, sẵn sàng cho hoạt động nấu nướng và phân phối suất ăn.

Ông Trần Quốc Tuấn, nhân viên Công ty CP Thực phẩm Bình Tây cho biết, đã chở lượng lớn thịt gà, thịt heo, gạo, bún, miến, hạt nêm, nước tương, rau củ quả... từ TPHCM vào tối 23-11, đến phường Bắc Nha Trang lúc 1 giờ sáng 24-11 để bếp ăn nổi lửa nấu cơm.

Chị Hoàng Thị Loan, thành viên Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên (TPHCM), cho biết đoàn đã rất nhiều lần thực hiện bếp ăn dã chiến trong những đợt dịch Covid-19, mưa lũ trước đây tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

“Mọi người trong đoàn đều mang một tấm lòng hướng về bà con vùng lũ chịu thiệt hại nặng nề. Chúng tôi rất thương bà con và sẽ cố gắng hết sức để mang những suất cơm nóng hổi đến người dân trong những ngày khó khăn này", chị Loan nói.

Để chuẩn bị số suất ăn này kịp cho bữa trưa, hàng trăm tình nguyện viên là lực lượng thanh niên xung phong, sinh viên, người dân địa phương cùng tăng, ni, phật tử từ TPHCM và tỉnh Khánh Hòa đã bắt đầu nấu nướng từ 3 giờ cùng ngày. Giao xong bữa trưa, họ lại tất tả chuẩn bị cho bữa chiều, đến 22 giờ mới nghỉ.

Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TPHCM, cho hay bếp cơm phục vụ bà con sẽ được duy trì cho đến khi tình hình ổn định.

Chương trình có sự phối hợp, hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và tỉnh Khánh Hòa. Theo phân công, tại các bếp dã chiến, chư tăng ni và phật tử phụ trách nấu cơm; lực lượng chính quyền địa phương và quân đội đảm nhiệm việc vận chuyển suất ăn đến bà con vùng lũ.

Các tình nguyện viên, bao gồm lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM liên tục thay nhau đứng bếp nấu đầy đủ các món chay, mặn

Tình nguyện viên giúp thái rau củ

Người dân địa phương và lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM khẩn trương chuẩn bị cơm

Anh Phạm Minh Tuấn (trú phường Bình Phú, TPHCM), là nhân viên văn phòng, đã theo đoàn ra tỉnh Khánh Hòa 2 ngày nay. Dù gián đoạn công việc, đứng bếp có mệt mỏi nhưng anh không có thời gian để buồn chán. "Chúng tôi có tinh thần rất cao, với mục tiêu không để ai bị đói. Giờ bà con miền Trung đang cần, chúng tôi tiếp tục cố gắng".

Hàng ngàn suất ăn nóng được kịp thời đưa đến tay người dân vùng ngập lụt

Chị Nguyễn Thùy Tiên (trú xã Diên Điền), cho biết, lần đầu tiên chứng kiến cảnh ngập lụt như thế này. Nước lên quá nhanh, cả gia đình không kịp trở tay, tất cả tài sản đều chìm trong nước lũ. Mấy ngày qua cuộc sống đảo lộn, gia đình 4 người chỉ ăn mì tôm, bánh mì. Nay nhận được suất cơm tình nghĩa, gia đình vô cùng xúc động.

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG