Xã hội

Khánh Hòa: Không để giá thực phẩm tăng đột biến sau mưa lũ

SGGPO

Ngày 24-11, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cùng đoàn công tác khảo sát giá rau củ, thịt, cá và các mặt hàng thiết yếu tại chợ Xóm Mới (phường Nha Trang).

Sau mưa lũ, giá lương thực, thực phẩm tại Khánh Hòa tăng đột biến, nhiều loại tăng gấp 2-3 lần so với trước. Theo các tiểu thương, nguyên nhân chính là đứt gãy chuỗi cung ứng, nguồn hàng khan hiếm, chi phí đầu vào tăng mạnh. Họ khẳng định không tự ý “đẩy giá”, vì giá bán phụ thuộc vào giá nhập từ nhà cung cấp.

z7257192390159_0e1571bdb1667f1b475433d609a58207.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành khảo sát giá các mặt hàng thiết yếu tại chợ. Ảnh: HOÀNG ĐỨC

Qua khảo sát, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành đánh giá việc giá tăng cao tạo áp lực lớn lên đời sống người dân, đặc biệt các hộ vừa chịu thiệt hại do mưa lũ.

Sở Công thương được giao kiểm tra, làm rõ giá đầu vào - đầu ra để đưa ra mức giá hợp lý, tránh tăng giá bất thường, đồng thời kết nối với các địa phương có nguồn hàng ổn định để bổ sung kịp thời cho thị trường.

dasua-06927.jpg
Nhiều diện tích hoa màu của người dân Khánh Hòa bị hư hại do mưa lũ. Ảnh: HIẾU GIANG

Tại từng phường, xã, cần thiết lập đường dây nóng do Chủ tịch UBND cấp xã phụ trách, tiếp nhận phản ánh và xử lý ngay khi phát hiện bán hàng thiết yếu với giá không hợp lý. Các hộ kinh doanh phải niêm yết giá công khai, minh bạch, tránh thổi giá, trục lợi. Các tiểu thương cần chia sẻ, bán đúng giá niêm yết và không để tăng giá quá mức trong giai đoạn khó khăn này.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Khánh Hòa, về nông nghiệp, mưa lũ khiến hơn 13.300 ha lúa, hoa màu và cây ăn quả bị hư hại; 241 gia súc và 24.222 gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi; khoảng 157 ha ao đìa nuôi tôm, cá mú, ốc hương bị ngập tràn.

Tin liên quan
HIẾU GIANG

Từ khóa

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành giá rau củ giá nhu yếu phẩm tăng giá đột biến Nha Trang chợ Xóm Mới mưa lũ lũ lụt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn