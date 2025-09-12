Khánh Hòa bổ sung hơn 94,5 tỷ đồng chi trả chế độ cho người nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 12-9, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phê duyệt kinh phí chi trả chế độ cho 99 trường hợp nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định số 178 và Nghị định số 67, với tổng số tiền hơn 94,5 tỷ đồng.

Bên trong Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa (Ảnh minh họa: HIẾU GIANG)

Nguồn kinh phí được trích từ nguồn cải cách tiền lương cấp tỉnh (hơn 86,3 tỷ đồng) và nguồn thu hoạt động sự nghiệp, nguồn thu hợp pháp khác của các đơn vị (gần 8,2 tỷ đồng).

Trong số các trường hợp được chi trả có nhiều lãnh đạo cấp sở. Cụ thể:

Sở Y tế có 29 trường hợp, trong đó có 1 Phó Giám đốc Sở; Sở VH-TT-DL có 30 trường hợp, gồm 2 Phó Giám đốc Sở; Sở GD-ĐT có 3 trường hợp, trong đó 1 người là Phó Giám đốc Sở…

Mức chi trả cao nhất gần 2 tỷ đồng, thấp nhất hơn 254 triệu đồng.

UBND tỉnh Khánh Hoà giao các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chi trả đúng quy định hiện hành, đảm bảo minh bạch, kịp thời cho các cá nhân thuộc diện nghỉ chế độ.

HIẾU GIANG