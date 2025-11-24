Ngày 24-11, UBND tỉnh Khánh Hòa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ 27C, quốc lộ 27, tỉnh lộ 9, đường tỉnh 701, 703, 707 và cầu Ngọc Thảo do ảnh hưởng của mưa lũ.

Từ ngày 16 đến 22-11, Khánh Hòa xuất hiện nhiều đợt mưa lớn trên diện rộng, có nơi lượng mưa đo được gần 490 mm, khiến lũ trên các sông dâng nhanh, tác động trực tiếp đến vùng hạ du của tỉnh. Mưa lớn cũng gây sạt lở đất đá, xói lở đường, làm gián đoạn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều tuyến giao thông. Việc công bố tình huống khẩn cấp là điều kiện cần để các cơ quan của tỉnh xem xét, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí nhằm sửa chữa khẩn cấp hoặc khắc phục tạm thời các tuyến giao thông bị hư hỏng.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, hiện cả tỉnh lộ 9 (đèo Khánh Sơn) và quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê) đều ách tắc; các lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục để sớm thông tuyến.

Điểm sạt lở trên quốc lộ 27C, qua đèo Khánh Lê mới đây. Ảnh: NHẬT THANH

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Khánh Hòa, đến 9 giờ ngày 23-11, toàn tỉnh ghi nhận 15 người thiệt mạng, gồm 8 người tử vong do sạt lở đèo Khánh Lê và đèo Khánh Sơn, 7 người tử vong trong mưa lũ. Về nông nghiệp, hơn 13.300ha lúa, hoa màu và cây ăn quả bị hư hại; 241 gia súc và 24.222 gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi; khoảng 157 ha ao đìa nuôi tôm, cá mú, ốc hương bị ngập tràn. Nhiều công trình hạ tầng, trường học và cơ sở y tế bị hư hỏng. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 5.000 tỷ đồng. Tỉnh Khánh Hòa đã thông qua phương án hỗ trợ 60 triệu đồng đối với hộ có nhà bị sập hoàn toàn; 30 triệu đồng cho nhà hư hỏng cần sửa chữa; 1 triệu đồng/người đối với các hộ bị thiệt hại; 500.000 đồng/học sinh từ tiểu học trở lên thuộc các hộ bị ảnh hưởng.

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG