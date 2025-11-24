Vingroup hỗ trợ 100 tỷ đồng cho Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: V.T

Tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã nhận bảng biểu trưng 100 tỷ đồng do Tập đoàn Vingroup trao tặng để hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.

Bà Trần Thu Mai, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, sự hỗ trợ của Tập đoàn Vingroup. Đây là sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực trong thời điểm địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai. Nguồn kinh phí sẽ được phân bổ đúng mục đích, ưu tiên hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại nặng, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất và từng bước tái thiết sau mưa lũ.

Theo báo cáo của tỉnh Khánh Hòa, mưa lũ những ngày qua đã làm 15 người thiệt mạng; hơn 30.600 căn nhà của các hộ dân bị ngập sâu từ 1m đến 3m; hơn 13.300 ha lúa và cây trồng bị hư hại; hơn 241 gia súc và hơn 24.000 gia cầm bị chết hoặc trôi sông; khoảng 157 ha thủy sản bị ảnh hưởng. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu khoảng 5.000 tỷ đồng.

HIẾU GIANG