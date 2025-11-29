Khánh Hòa: Hỗ trợ người thuê trọ bị ảnh hưởng lũ lụt

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong tại cuộc họp về thiệt hại mưa lũ và các giải pháp khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu trước mắt các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành hỗ trợ cho hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ, và hỗ trợ học sinh từ cấp tiểu học trở lên thuộc các hộ gia đình này mua sách vở trước ngày 2-12-2025.

Đối với đề nghị hỗ trợ cho người dân sống trong các nhà trọ, nhà cho thuê nhưng chưa có giấy đăng ký tạm trú, UBND tỉnh đồng ý hỗ trợ theo quy định tại Quyết định 2192 ngày 23-11-2025 về tiêu chí hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Người nhận hỗ trợ phải có xác nhận của chủ nhà trọ và tổ dân phố; công an xã giám sát đảm bảo trung thực, khách quan; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực.

Khu vực phường Tây Nha Trang ngập sâu trong lũ vừa qua. Ảnh: HIẾU GIANG

Đối với đề nghị hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, UBND tỉnh đồng ý bổ sung đối tượng hỗ trợ theo quy định tại Quyết định 2192 vừa nêu (mức 1 triệu đồng/nhân khẩu); UBND cấp xã đề xuất cụ thể về Sở Tài chính tổng hợp để chi trả.

UBND tỉnh yêu cầu bảo đảm đời sống người dân, không để thiếu đói, thiếu chỗ ở; vận động hỗ trợ chỗ ở tạm cho hộ sập, trôi nhà. Các địa phương báo cáo thiệt hại gửi về Sở NN-MT trước 16 giờ ngày 29-11-2025; danh sách hộ bị sạt lở gửi Sở Tài chính trước ngày 30-11-2025; danh sách hộ khó khăn chưa thể ổn định cuộc sống gửi Sở NN-MT trước ngày 2-12-2025 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét.

UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh sửa chữa và xây dựng nhà ở, bảo đảm 100% nhà bị sập, trôi, hư hỏng nặng được hỗ trợ trước Tết Nguyên đán 2026; hoàn thành sửa chữa và đưa vào sử dụng bình thường toàn bộ trường học, trạm y tế bị ảnh hưởng. Tổ chức tiếp nhận, phân bổ các nguồn hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai và minh bạch; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng hoặc phân phối sai mục đích.

Tại Khánh Hòa, đợt mưa lũ vừa qua đã làm 22 người thiệt mạng, 20 người bị thương; 115 nhà bị sập, 922 nhà bị hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính hơn 5.747 tỷ đồng (chưa bao gồm thiệt hại tài sản của người dân).

Về lâu dài, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở NN-MT hoàn thành trước ngày 30-11-2025 việc tham mưu chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất và hướng dẫn các địa phương thống kê thiệt hại. Trên cơ sở tổng hợp, trước 1-12-2025, Sở NN-MT tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính và Bộ NN-MT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nguồn ngân sách hỗ trợ từ Trung ương.

Nhiều trường học ở Khánh Hòa bị ngập lụt làm hư hỏng trang thiết bị. Ảnh: HIẾU GIANG

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu phục hồi nhanh vùng sản xuất, bảo đảm đủ giống, gieo trồng đúng thời vụ, tái đàn gia súc, gia cầm và phòng dịch, nhất là dịch tả heo châu Phi. Các đơn vị khẩn trương khôi phục hạ tầng thủy sản, ao nuôi, lồng bè...

Sở Công thương giám sát vận hành thủy điện. Sở Tài chính chuẩn bị nguồn lực giai đoạn 2026-2030 cho công trình phòng chống thiên tai và phối hợp Bộ Tài chính trình Chính phủ cấp kinh phí theo Nghị định 09...

HIẾU GIANG