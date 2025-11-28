Sức sống cơ sở

Thêm gần 50 tấn hàng đến với bà con vùng lũ Khánh Hòa

Ngày 28-11, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Thắng phối hợp CLB SOS Vũng Tàu và CLB Thiện nguyện Vì nụ cười trẻ thơ 72 (TPHCM) vận chuyển gần 50 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng lũ ở tỉnh Khánh Hòa.

Gần 50 tấn hàng được đưa đến bà con vùng lũ tỉnh Khánh Hòa
Gần 50 tấn hàng được đưa đến bà con vùng lũ tỉnh Khánh Hòa

Sáng 28-11, hàng chục tình nguyện viên đã khẩn trương đóng gói, vận chuyển hàng hóa từ các kho về điểm tập kết tại phường Phước Thắng.

Chiều cùng ngày, toàn bộ hàng hóa gần 50 tấn được đưa lên 1 xe container, 1 xe tải 2,5 tấn và 1 xe 29 chỗ, xuất phát về với bà con.

z7271924223179_c84eb578bc311e7398ef0caebd1a84df.jpg
Hàng hóa được đưa từ các kho về địa điểm tập kết

Gần 50 tấn hàng hóa trị giá hơn 500 triệu đồng, bao gồm: 9 tấn gạo, 1.000 thùng mì gói, 200 thùng sữa, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt…; 300 thùng nước suối, 500 chiếc chăn mới, quần áo mới và cũ, thuốc men, vật tư y tế…

Đặc biệt, người dân Côn Đảo cũng gửi 400 hộp cá chỉ vàng để chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Đoàn có 30 tình nguyện viên hỗ trợ bốc dỡ, phân phát hàng hóa.

z7271919323051_c56874c3ed1cb1431e7f59e4056b34a0.jpg
Các tình nguyện viên bốc xếp hàng hóa lên xe

Trước đó, một chuyến hỗ trợ với 53 tấn hàng đã được đoàn đưa tới tận tay bà con tỉnh Khánh Hòa.

HOÀNG DƯƠNG

