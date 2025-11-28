Thêm gần 50 tấn hàng đến với bà con vùng lũ Khánh Hòa

Sáng 28-11, hàng chục tình nguyện viên đã khẩn trương đóng gói, vận chuyển hàng hóa từ các kho về điểm tập kết tại phường Phước Thắng.
Chiều cùng ngày, toàn bộ hàng hóa gần 50 tấn được đưa lên 1 xe container, 1 xe tải 2,5 tấn và 1 xe 29 chỗ, xuất phát về với bà con.
Gần 50 tấn hàng hóa trị giá hơn 500 triệu đồng, bao gồm: 9 tấn gạo, 1.000 thùng mì gói, 200 thùng sữa, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt…; 300 thùng nước suối, 500 chiếc chăn mới, quần áo mới và cũ, thuốc men, vật tư y tế…
Đặc biệt, người dân Côn Đảo cũng gửi 400 hộp cá chỉ vàng để chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ.
Đoàn có 30 tình nguyện viên hỗ trợ bốc dỡ, phân phát hàng hóa.
Trước đó, một chuyến hỗ trợ với 53 tấn hàng đã được đoàn đưa tới tận tay bà con tỉnh Khánh Hòa.