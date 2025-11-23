Khánh Hòa gửi thư cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM

Ngày 22-11, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa có thư cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM giúp đỡ công tác khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn tỉnh.

Theo lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, trong thời gian qua, do mưa lớn kéo dài, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra lũ lụt nghiêm trọng trên diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, hạ tầng thiết yếu và ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của nhân dân.

Trước tình hình khó khăn, cấp bách đó, bám sát và thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nội dung Thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chung sức, đồng lòng, huy động mọi lực lượng, phương tiện, nguồn lực, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp ứng phó, cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao kinh phí hỗ trợ đến tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HIẾU GIANG

Cùng với đó, tỉnh Khánh Hòa nhận được sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ kịp thời của Trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương trong cả nước; đặc biệt được Bộ Chính trị giao TPHCM trực tiếp hỗ trợ, chi viện cho tỉnh Khánh Hòa.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa trân trọng và xúc động đón nhận khoản hỗ trợ 50 tỷ đồng, cùng nhiều sự giúp đỡ về trang thiết bị, phương tiện, nhân lực y tế của TPHCM dành cho công tác khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn tỉnh.

"Đây là nguồn hỗ trợ rất có ý nghĩa, thể hiện tình cảm, sự sẻ chia sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM dành cho tỉnh Khánh Hòa trong thời điểm khó khăn này", thư cảm ơn viết.

Tỉnh Khánh Hòa cam kết sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đúng quy định, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, công khai và minh bạch; tập trung ưu tiên cho các nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai và hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do lũ lụt.

Tỉnh Khánh Hòa trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ quý báu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM và cá nhân đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM.