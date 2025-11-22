Khánh Hòa: Hơn 15.300 ngôi nhà bị ngập, thiệt hại ước tính 1.000 tỷ đồng

Sáng 22-11, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trên địa bàn. Theo đó, đợt mưa lũ nghiêm trọng vừa qua đã khiến tỉnh Khánh Hòa thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM tới thăm hỏi, tặng quà người dân vùng mưa lũ xã Diên Điền (tỉnh Khánh Hòa)

Cụ thể, toàn tỉnh ghi nhận 14 người tử vong, 1 người mất tích và 20 người bị thương. Mưa lớn gây ngập sâu trên 15.300 ngôi nhà (mực nước từ 1–3m); làm chết gần 24.500 con gia súc, gia cầm, thiệt hại 157ha diện tích nuôi trồng thủy sản. Hệ thống giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng với hàng loạt tuyến đường huyết mạch bị sạt lở, hư hỏng như quốc lộ 27, 27B, 27C, 26, 26B; tỉnh lộ 9, 2, 1B và các tuyến ĐT.702, 703, 706, 707, 708, cùng nhiều tuyến giao thông nội ô.

Ước tổng thiệt hại toàn tỉnh khoảng 1.000 tỷ đồng.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM tặng quà người dân vùng mưa lũ xã Diên Điền (tỉnh Khánh Hòa)

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, tỉnh Khánh Hòa đã huy động hơn 15.800 cán bộ, chiến sĩ thuộc công an, quân đội, dân quân tự vệ, lực lượng xung kích tham gia ứng phó, hỗ trợ người dân. Công tác sơ tán, cứu hộ được triển khai khẩn trương, kịp thời đưa hơn 3.200 hộ dân (trên 12.800 người) đến nơi an toàn. Các nhu yếu phẩm, thuốc men cũng được cấp phát nhanh chóng đến các vùng bị ảnh hưởng.

Người dân vùng mưa lũ tỉnh Khánh Hòa nhận nhu yếu phẩm

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ, công tác khắc phục hậu quả bước đầu đạt hiệu quả. Một số tuyến giao thông đã được thông suốt trở lại, đời sống người dân từng bước ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo.

Cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dẫn đầu, đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà người dân vùng lũ tại xã Diên Điền (Khánh Hòa). Tham gia đoàn có đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM.

TIẾN THẮNG - HIẾU GIANG