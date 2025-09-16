Xã hội

Khánh Hòa: Huy động 100 cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục thiệt hại mưa lũ

SGGPO

Nước lũ ở xã miền núi Lâm Sơn (Khánh Hòa) rút dần, lực lượng chức năng đang cùng với người dân nỗ lực tập trung khắc phục thiệt hại.

Công an xã Lâm Sơn giúp người dân di dời tài sản. Video: CAX

Tối 15-9, ông Đoàn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Sơn (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, cùng ngày, trên địa bàn xã có mưa lớn, nước lũ từ các sông, suối đổ về nhanh. Lũ không gây thiệt hại về người nhưng làm sạt lở hai bên bờ suối Gia Chiêu và tàn phá nhiều diện tích hoa màu.

“Hiện nước đã rút. Các lực lượng của xã khoảng 100 đồng chí gồm công an, quân sự, dân quân đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại”, ông Đoàn Văn Hùng nói.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, dự báo trong đêm nay, một số nơi ở tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa với lượng phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại nhiều xã, phường của tỉnh như: Bác Ái, Bắc Khánh Vĩnh, Cam Hiệp, Diên Lâm, Lâm Sơn, Mỹ Sơn, Nam Ninh Hòa, Tân Định…

HIẾU GIANG

