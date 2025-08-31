Bão số 6 đi qua, tiếp tục ứng phó mưa - lũ lụt

Chiều 30-8, bão số 6 (Nongfa) đi vào khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị; gió giật, mưa lớn làm nhiều nơi bị cô lập. Đến 16 giờ cùng ngày, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Lực lượng chức năng xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ người dân qua các cầu tràn nước chảy xiết. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Bắc Trung bộ: Nhiều nơi bị chia cắt

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, hoàn lưu bão gây mưa rất lớn, gió mạnh, nước sông dâng vượt báo động 3, khiến nhiều tuyến giao thông huyết mạch tê liệt, hơn 21 điểm ngập sâu và chia cắt cục bộ. Quốc lộ 9B, tuyến ĐT571 và nhiều cầu tràn ở Hướng Phùng, Hướng Hiệp, Hiếu Giang, Bến Quan… bị ngập, hàng trăm hộ dân rơi vào tình trạng cô lập. Riêng xã Hướng Hiệp, cầu tràn Khe Nghi và Tiên Hiên ngập sâu 0,7m, chia cắt 190 hộ dân thôn Gia Giã; tại Hướng Phùng, đường tuần tra biên giới ngập hơn 1m. Xã Thượng Trạch có hơn 600 hộ dân bị cô lập.

Tại thôn Cù Bai (xã Hướng Lập), đất đá sạt lở xuống sát khu dân cư. Lực lượng biên phòng đã kịp thời có mặt, cõng trẻ em và dìu người già đến nơi an toàn. Ông Hồ Long, người dân địa phương, xúc động nói: “Mưa lớn, núi sạt lở, may có bộ đội đến kịp, nếu không gia đình tôi đã mắc kẹt giữa lũ”.

Mưa lũ dữ dội ở Quảng Trị khiến 5 người dân đi làm rừng tràm bị mắc kẹt gần 2 ngày, nguy hiểm tính mạng. Sau hơn 4 giờ nỗ lực, lực lượng công an địa phương đã tiếp cận và giải cứu thành công cả 5 người, đưa ra ngoài an toàn. Trước tình hình nguy cấp, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, phải triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ an toàn cho người dân. Toàn tỉnh đã huy động 85 tổ/325 cán bộ biên phòng bám địa bàn, 49 tổ/180 cán bộ chốt chặn tại các điểm xung yếu, cùng ca nô, tàu thuyền, phương tiện cơ giới sẵn sàng ứng cứu.

Tại Hà Tĩnh, lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập, chia cắt nhiều địa bàn. Xã Hương Xuân đã tổ chức di dời 21 hộ với 71 nhân khẩu khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Ở xã Phúc Trạch, cầu tràn ngập sâu, cô lập bản Rào Tre (46 hộ dân tộc Chứt với 161 nhân khẩu) và một phần thôn 1. Chính quyền địa phương đã lập rào chắn, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con. Quốc lộ 15 và đường Hồ Chí Minh bị ngập cục bộ; nhiều diện tích bưởi Phúc Trạch, lúa hè thu bị ngập sâu, có nguy cơ hư hỏng nặng.

Tại TP Huế, mưa lớn làm mực nước sông Hương và sông Bồ dâng cao, xấp xỉ báo động 1. UBND TP Huế đã chuẩn bị hàng trăm tấn lương thực dự trữ, yêu cầu đảm bảo nguồn xăng dầu. Lực lượng quân đội, công an được huy động hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa hè thu, gia cố ao hồ nuôi thủy sản. Đến nay, địa phương đã thu hoạch hơn 3.800/25.000ha lúa.

Ảnh hưởng rộng, mưa đặc biệt lớn

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, sức gió mạnh nhất của bão đạt cấp 8, giật cấp 10-11. Đến đầu giờ chiều 30-8, tâm bão số 6 đã đi vào khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị. Đến 16 giờ cùng ngày, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong quá trình di chuyển sang Trung Lào. Bão số 6 gây mưa to đến rất to tại nhiều tỉnh, một số nơi lượng mưa vượt 300mm. Trên biển và đảo, nhiều trạm khí tượng ghi nhận gió mạnh.

Nước lũ sông Hoàng Long làm ngập hàng trăm ngôi nhà ở thôn Kênh Gà (xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) suốt 4-5 ngày qua

Trao đổi với báo chí ngày 30-8, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Quốc gia), cho biết, do bão di chuyển nhanh (khoảng 25km/giờ) nên thời gian gây mưa không kéo dài, mưa lớn chỉ duy trì đến hết ngày 31-8. Từ ngày 1-9, mưa trên cả nước có xu hướng giảm.

Về thời tiết dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, sáng 2-9, Hà Nội có thể có mưa rào nhẹ, đến trưa và chiều trời tạnh ráo, có khả năng hửng nắng. Khu vực Trung bộ từ trưa và chiều cũng bắt đầu nắng trở lại. Riêng Nam bộ và Tây Nguyên, ban ngày nắng, chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và dông. “Nhìn chung, thời tiết cả nước trong ngày Quốc khánh cơ bản thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời”, ông Nguyễn Văn Hưởng dự báo.

Mặc dù mưa sẽ giảm từ 1-9, nhưng khu vực Bắc Trung bộ và đồng bằng Bắc bộ vẫn chịu ảnh hưởng mưa lớn từ đêm 30-8 đến hết ngày 31-8. Nguy cơ lũ lụt, ngập úng, sạt lở đất và lũ quét ở mức cao, đặc biệt khi khu vực này vừa hứng chịu bão số 5, nhiều nơi hiện vẫn ngập nặng. Trước tình hình trên, chiều 31-8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký công văn gửi UBND 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, yêu cầu triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống đê điều trong bối cảnh lũ trên các sông có thể lên mức báo động II đến báo động III.

Theo chỉ đạo, các địa phương cần khẩn trương rà soát và thực hiện phương án hộ đê, ưu tiên bảo vệ các trọng điểm xung yếu, xử lý ngay các vị trí từng xảy ra sự cố nhưng chưa được khắc phục triệt để, đồng thời kiểm tra các công trình đê điều đang thi công dở dang. Lực lượng tuần tra, canh gác phải được tổ chức chặt chẽ, thực hiện nghiêm quy định để kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống bất thường.

PHÚC VĂN - MINH PHONG - DƯƠNG QUANG - VĂN THẮNG - LÂM NGUYÊN