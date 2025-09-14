Ứng phó mưa lũ gây sạt lở, ngập úng

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, trong ngày 13-9, khu vực Tây Bắc bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ tiếp tục có mưa dông cục bộ. Trong đó, mưa to nhất là tại hai tỉnh: Tuyên Quang (228mm) và Lào Cai (240mm).

Thôn Ba Thâu (xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) ngập đá núi, bùn đất sau trận mưa lớn, ngày 13-9. Ảnh: PHÚC HẬU

Trên địa bàn xã Bảo Yên (tỉnh Lào Cai), mưa lớn kéo theo bùn đất, các loại đá núi tràn xuống khu dân cư tại thôn Ba Thâu (xã Bảo Yên), gây úng ngập đồng ruộng, tàn phá hoa màu. Một đoạn đường từ trung tâm xã Bảo Yên đi Làng Nủ (thuộc quốc lộ 70) xảy ra tình trạng ngập úng và sạt lở cục bộ. Trên quốc lộ 70 có điểm bị phủ kín bùn đất, gây nguy hiểm khi lưu thông.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã huy động máy móc dọn dẹp, thông đường trở lại. Còn tại khu vực cổng đền Trái Hút, thuộc tuyến tỉnh lộ 163, xã An Bình (tỉnh Lào Cai) xuất hiện một hố sâu ngay trên đường nhựa sau khi mưa lũ rút. Chính quyền địa phương đã phong tỏa khu vực nguy hiểm này để chờ khắc phục.

Ngập úng sau mưa lớn ở xã Bảo Yên (tỉnh Lào Cai), ngày 13-9

Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại tại các xã Yên Phú, Phù Lưu, Cao Bồ, Thuận Hòa, Bình Xa. Một số tuyến đường giao thông bị nước tràn qua, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Công an tỉnh Tuyên Quang cùng các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và nhân dân đã tổ chức lực lượng túc trực cảnh báo khu vực nguy hiểm; huy động máy móc, nhân lực hỗ trợ san gạt, vận chuyển, di dời tài sản giúp các hộ bị thiệt hại.

Ông Nguyễn Thiện Hà, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Thàng Tín (tỉnh Tuyên Quang), cho biết, sau 3 ngày nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, hiện nay 301 học sinh của nhà trường đã trở lại lớp học. Trước đó, vào đêm 9 đến sáng 10-9, mưa lớn đã kéo bùn đất phủ kín sân trường và một số sàn lớp học, khu vực bán trú.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo khu vực Lào Cai và Tuyên Quang có mưa to, nguy cơ lũ quét tái diễn. Từ ngày 15-9, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào cục bộ, nhưng từ ngày 16 đến 19-9 sẽ có mưa dông diện rộng (tập trung về chiều và đêm), cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

* Ngày 13-9, ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã chỉ đạo các xã, phường ở khu vực xung yếu tổng rà soát toàn bộ điểm dân cư ven sông, suối, sườn núi, dốc cao, bờ biển có nguy cơ sạt lở để xây dựng phương án ứng phó, di dời dân khi thiên tai xảy ra. Đồng thời, các địa phương phải củng cố, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm kịp thời triển khai công tác phòng chống mưa lũ, nhất là tại các vị trí trọng điểm, vùng sâu, vùng xa.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu thi công công trình, nhất là trong lĩnh vực giao thông, phải có phương án bảo vệ công trường, bố trí lực lượng thường trực để xử lý kịp thời tình huống khẩn cấp do thiên tai.

Theo Sở NN-MT tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh hiện có 135 xã, phường nằm trong khu vực nguy cơ cao chịu ảnh hưởng mưa bão, thiên tai; trong đó 40 xã, phường đối diện nguy cơ sạt lở đất. Riêng khu vực phía Đông có 28 điểm sạt lở nghiêm trọng, trong đó 15 điểm thường xuyên phải lên phương án di dời dân khẩn cấp khi có mưa lũ lớn. Ngoài ra, nhiều tuyến giao thông cắt qua đồi núi cao và các mỏ khai thác khoáng sản (đá, cát, đất) cũng tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đe dọa an toàn trong mùa mưa bão.

* Cùng ngày, Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã ban hành kế hoạch kiểm tra tình hình thiệt hại, hư hỏng các công trình giao thông trên địa bàn phía Tây tỉnh do mưa bão gây ra. Theo kế hoạch, từ ngày 17 đến 19-9, đoàn kiểm tra sẽ khảo sát tại 15 tuyến quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến khác do sở quản lý, đi qua 21 xã miền núi, biên giới. Mục tiêu nhằm đánh giá mức độ thiệt hại, xác định vị trí hư hỏng cần sửa chữa và đề xuất phương án xử lý, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Ghi nhận cho thấy, nhiều tuyến đường ở khu vực phía Tây tỉnh đã bị hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn hiểm họa cho người đi đường. Như đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh (đoạn qua xã Măng Ri), một phần taluy âm bị khoét sâu khiến nền, mặt đường sụt xuống, chỉ còn dải hẹp cho xe cộ lưu thông, nguy cơ đứt đường nếu mưa lớn kéo dài.

Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, trên tuyến đường này, xe tải lớn không dám lưu thông, việc vận chuyển nông sản bị đình trệ. Tại đường tránh đèo Măng Rơi (đoạn qua xã Tu Mơ Rông), taluy dương bị sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường, nhiều khối đất đá vẫn chực chờ sạt lở, đe dọa an toàn người dân. Trong khi đó, trên tỉnh lộ 673 (từ xã Đăk Plô đi các xã Xốp và Ngọc Linh), một số điểm sạt lở tạo thành hàm ếch lớn, tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy mặt đường.

* Ngày 13-9, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam cho biết, mực nước lũ kết hợp với triều cường khiến nhiều nơi ở ĐBSCL ngập nặng, nhất là các khu vực đô thị trung tâm thuộc TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long. Mực nước trên các trạm ven sông, kênh chính phổ biến trên mức báo động 3.

Theo Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam, trong tháng 9 có 2 đợt triều cường tại ĐBSCL. Đợt 1 vào ngày 14 và 15-9 trên khu vực ven biển Tây; đợt 2 vào tuần cuối tháng 9, đỉnh triều rơi từ ngày 21 đến 23-9 trên khu vực ven Biển Đông. Trong 3-4 ngày tới, tại trạm Long Xuyên, tỉnh An Giang, mực nước duy trì ở mức cao trên báo động 3.

Do triều cường đang trong thời kỳ đạt đỉnh và dự báo duy trì ở mức cao trong những ngày tới, các địa phương ở vùng giữa và vùng ven biển ĐBSCL cần đề phòng ngập úng. Những địa phương có nguy cơ ngập úng cao gồm: các khu đô thị trung tâm thuộc TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long, khu vực giữa 2 sông thuộc tỉnh Đồng Tháp, khu vực trung tâm bán đảo Cà Mau thuộc các hệ thống thủy lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp, Cái Lớn - Cái Bé, tiểu vùng thủy lợi Bắc Cà Mau.

PHÚC HẬU - NGỌC OAI - HỮU PHÚC - CAO PHONG