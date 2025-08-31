Quảng Trị: Giải cứu thêm 6 người mắc kẹt do mưa lũ

Lực lượng công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục lập chiến công trong mưa lũ khi giải cứu thành công thêm 6 người dân bị mắc kẹt gần hai ngày giữa dòng nước cuồn cuộn.

Công an tỉnh Quảng Trị giải cứu người mắc kẹt trong đêm

Theo đó, tối 30-8, Công an tỉnh Quảng Trị nhận tin báo có 6 người dân thôn Tân Phú, xã Hướng Hiệp bị cô lập khi làm rừng tràm tại xã Hiếu Giang. Mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao, dòng chảy xiết, khiến cả nhóm không thể vượt thoát lũ về nhà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) khu vực số 6 đã khẩn cấp điều động 7 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường lúc 19 giờ. Xác định tình hình phức tạp, đơn vị đề nghị chi viện thêm 14 chiến sĩ, một xe và một ca nô cứu hộ từ khu vực số 1.

Trong đêm tối, giữa mưa gió và lũ dữ, ca nô cứu hộ vượt dòng nước cuồn cuộn tiếp cận vị trí. Các cán bộ, chiến sĩ đã trấn an tinh thần người dân, từng bước đưa 6 nạn nhân lên ca nô an toàn. Đến 21 giờ 20 phút, cả 6 người được đưa về nơi trú tránh an toàn, sức khỏe ổn định.

Trong hai vụ việc, công an tỉnh Quảng Trị giải cứu 11 người dân khỏi lũ dữ

Trước đó, chiều ngày 30-8, lực lượng của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã phối hợp Công an xã Hướng Hiệp giải cứu thành công 5 người dân cũng bị mắc kẹt do nước lũ lên nhanh tại khu vực gần đập tràn xã Hiếu Giang.

Việc giải cứu kịp thời những người dân mắc kẹt do mưa lũ một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm và sự chuyên nghiệp của lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng của người dân trước diễn biến phức tạp của thiên tai.

MINH PHONG