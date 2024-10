Khánh thành, bàn giao 1.300 căn nhà tặng người dân khó khăn ở Trà Vinh

Thượng tướng Lương Tam Quang phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: HỒ GIANG

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh.

Theo đó, đến ngày 11-8, việc xây dựng 1.300 căn nhà đã hoàn thành vượt tiến độ 20 ngày sau 4 tháng triển khai, với tổng kinh phí hơn 84 tỷ đồng do Bộ Công an vận động và từ nguồn “Quỹ an sinh xã hội” của tỉnh đối ứng.

Qua đó, giúp người dân có nơi ở ổn định, an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên trong cuộc sống, góp phần củng cố niềm tin, sự gắn kết giữa lực lượng công an, chính quyền và nhân dân trên địa bàn.

Được biết, hưởng ứng phong trào “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bộ Công an đã vận động nguồn lực, hỗ trợ xây dựng trên 15.000 căn nhà tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo tại nhiều tỉnh trên cả nước, trong đó có Trà Vinh.

Trao nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Ảnh: HỒ GIANG

Tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen đối với 20 tập thể, cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh tặng bằng khen đối với 12 tập thể, cá nhân đạt thành tích trong triển khai thực hiện hiệu quả việc xây nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh trong hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, đến nay đã hoàn thành về đích sớm.

Bộ trưởng Bộ Công an mong rằng Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cấp, cơ quan, ban, ngành tiếp tục chung tay, ủng hộ, cùng lực lượng Công an nhân dân phấn đấu thực hiện các mục tiêu của Đảng, Nhà nước về xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh trật tự, để nhân dân có cuộc sống ấm no, bình yên hạnh phúc.

TÍN HUY