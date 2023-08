Khen thưởng 10 tập thể, 13 cá nhân tham gia cứu hộ sạt lở đèo Bảo Lộc

Quyết định khen thưởng gồm 10 tập thể, 13 cá nhân.

10 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen gồm: Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Lâm Đồng; Công an huyện Đạ Huoai; Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng; Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an TP Bảo Lộc; Công an xã Đại Lào, Công an TP Bảo Lộc; Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng; Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen, thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai; Công ty TNHH Phú Sơn, thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai; Công ty TNHH Xây dựng Vận tải Tình Thuần, thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai; Doanh nghiệp Tư nhân Nguyễn Văn Cường, thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai.

Ngoài ra, đợt này tỉnh Lâm Đồng cũng khen thưởng 13 cá nhân gồm:

Ông Lê Văn Dũng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đạ Huoai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng.

Ông Lương Văn Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Toàn Trung, Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 4, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ông Giang Thanh Tùng, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ông Bạch Thanh Bình, Cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 3, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Tiến Lâm, Cán bộ Đội Công tác Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ông Lâm Văn Cầu, Thôn 3, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Trưởng Công an TP Bảo Lộc.

Bà Trần Thị Đoài, Chi Hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thôn 5, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đại Lào, Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc.

Ông Trần Tiến Cảnh, Đội trưởng Đội Điều tra Tổng hợp, Công an huyện Đạ Huoai.

Ông Đặng Văn Chinh, Chủ tịch UBND thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai.

Trước đó, Báo SGGP thông tin ngay sau khi xảy ra sạt lở tại đèo Bảo Lộc vào chiều 30-7 vùi lấp 3 cán bộ, chiến sĩ CSGT tại trạm CSGT Madagui, Công an tỉnh Lâm Đồng và hàng trăm người không quản ngại thời tiết mưa to, nguy cơ sạt lở cao, liên tục có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.

Sau gần 24 giờ đồng hồ, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 4 nạn nhân bị vùi lấp. Hiện trường vụ sạt lở cũng được khắc phục giúp các phương tiện lưu thông sau gần 2 ngày bị chia cắt.