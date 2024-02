Khen thưởng các đơn vị phá án vụ cô gái bị sát hại, phân xác ở TP Thủ Đức

Sáng 15-2, tại trụ sở Công an TP Thủ Đức (TPHCM), Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tổ chức lễ trao khen thưởng 5 tập thể thuộc Công an TP Thủ Đức và Công an TPHCM trong việc phá vụ án cô gái bị sát hại, phân xác phi tang gây xôn xao dư luận.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng trao khen thưởng Công an TP Thủ Đức

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức; Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức; Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Công an TP Thủ Đức.

Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Công an TP Thủ Đức chia sẻ về việc phá vụ án

Tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Công an TP Thủ Đức cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc Th. (sinh năm 1999, ngụ tỉnh Đồng Nai, trú TP Thủ Đức) mất tích bí ẩn trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú B, các đội nghiệp vụ của Công an TP Thủ Đức đã vào cuộc điều tra, xác minh. Với quyết tâm làm rõ, Công an TP Thủ Đức đã huy động nhiều lực lượng áp dụng các biện pháp xác định Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 1999, ngụ tỉnh Tiền Giang) ở chung dãy trọ với chị Th. là nghi phạm chính.

Chỉ sau 24 giờ, các tổ công tác Công an TP Thủ Đức đã lần theo dấu vết của Khoa; phối hợp với Công an xã Cát Khánh (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) bắt giữ Khoa khi đang lẩn trốn ở nhà bạn gái. Qua làm việc, Khoa thừa nhận hành vi sát hại chị Th. cướp tài sản, hiếp dâm và phân xác phi tang.

Chỉ trong 24 giờ, Công an TP Thủ Đức đã bắt giữ được nghi phạm gây án

“Việc tổ chức đấu tranh, khám phá thành công vụ án vào thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho thấy được tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm cũng như sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị. Thành tích trên đã góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn bình yên trên địa bàn TPHCM; hơn nữa là nâng cao niềm tin của người dân với lực lượng Công an nói chung và Công an TP Thủ Đức nói riêng”, Trưởng Công an TP Thủ Đức nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp biểu dương thành tích mà cán bộ chiến sĩ Công an TP Thủ Đức và Công an TPHCM trong việc phá nhanh vụ án

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp ghi nhận, biểu dương thành tích mà Công an TP Thủ Đức cùng các đơn vị Công an TPHCM đã phá nhanh vụ án cô gái bị sát hại, phân xác phi tang trong dịp tết.

“Chiến công này thế hiện được tinh thần của lực lượng CAND, đặc biệt là Công an TP Thủ Đức và các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM trong việc thực hiện làm theo lời 6 lời dạy của Bác Hồ. Lực lượng CAND đã nổ lực ngày đêm bảo vệ Đảng, chính quyền, tổ quốc và bảo vệ cuộc sống ấm no bình yên cho người dân trên địa bàn TPHCM nói chung và TP Thủ Đức nói riêng. Khi có những vụ việc “nóng”, công an luôn là lực lượng xung kích để đảm bảo an ninh trật tự bình yên cho thành phố”, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức nhấn mạnh.

Nhân dịp năm mới, thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp gửi lời chúc sức khỏe, bình an tới toàn thể cán bộ Công an TP Thủ Đức và Công an TPHCM; phấn đấu nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao phó để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM chia sẻ, kết quả khám phá nhanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng cho thấy tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ; không quản ngại khó khăn, vất vả và hy sinh thầm lặng của cán bộ Công an TP Thủ Đức nói riêng và Công an TPHCM trong dịp tết nguyên đán Giáp Thìn 2024; thể hiện sự tinh thông về nghiệp vụ, sự đoàn kết, hiệp đồng phối hợp giữa các đơn vị.

Các đơn vị nhận khen thưởng tại buổi lễ

Thượng tá Nguyễn Đình Dương đề nghị thời gian tới, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM, Công an TP Thủ Đức tiếp tục phát huy ưu điểm, nắm chắc tình hình cơ sở, đặc biệt là quản lý chắc nhân thân từng khu vực; kịp thời tiếp nhận phản ánh của người dân liên quan công tác giữ gìn an ninh trật tự; cẩn trọng xem xét, đánh giá các nguồn tin, dấu vết, dấu hiệu liên quan tình hình, từ đó xác định đúng đắn biện pháp, cách thức, đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả các loại tội phạm, đem lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp khen thưởng 5 tập thể gồm: Công an phường Tăng Nhơn Phú B; Đội Cảnh sát hình sự; Đội Kỹ thuật hình sự thuộc Công an TP Thủ Đức; Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM; Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an TPHCM.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM khen thưởng 2 tập thể: Công an phường Tăng Nhơn Phú B; Đội Cảnh sát hình sự thuộc Công an TP Thủ Đức

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng khen thưởng các đơn vị

Như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 15 giờ ngày 8-2 (29 Tết), Khoa dụ chị Th. sang phòng trọ ở phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức để phụ giúp dọn đồ đạc. Sau đó, Khoa khóa cửa phòng trọ, dùng dao đe dọa, uy hiếp để cướp tài sản. Khoa dùng vũ lực tấn công, dùng dao đâm, dẫn đến cái chết của chị Th. Sau đó, Khoa còn thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Khoa tại cơ quan công an

Quá trình gây án, Khoa chiếm đoạt 1 lắc tay và 1 nhẫn trên người chị Th., 2 chiếc nhẫn vàng 9999 và 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai bên trong ba lô và 3 triệu đồng trong túi của chị Th. Để che giấu hành vi phạm tội, Khoa đã dùng dao phân xác của nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào túi nilông và đem đi phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạp ven đường nội bộ khu Công nghệ cao TPHCM (thuộc phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức).

Đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Khoa về tội “Cướp tài sản”, “Giết người”, “Hiếp dâm”.

CHÍ THẠCH