Khen thưởng học sinh dũng cảm bắt kẻ trộm xe máy

Trước đó, vào lúc 21 giờ 40 phút ngày 2-12-2023, khi đang đi chơi ở khu vực thị trấn Hai Riêng, em Kpắ Y Sem cùng với bạn là Kpắ Y Anh (sinh năm 2005, buôn Dành, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) phát hiện nam thanh niên đang điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Surius, màu đen có BKS 72C1-177.43.

Lực lượng chức năng trao bằng khen cho em Kpắ Y Sem

Do biết đây là xe máy của 1 người dân ở cùng xã Ea Lâm bị mất trộm nên em Kpắ Y Sem đã nhanh trí báo cho Công an thị trấn Hai Riêng để truy bắt. Bên cạnh đó, Y Sem đã bám theo hung thủ trộm xe máy gần 10km và đã dũng cảm bắt được đối tượng này để chở công an đến làm việc.

Quá trình Công an thị trấn Hai Riêng làm việc, đấu tranh, phát hiện nam thanh niên mà em Kpắ Y Sem bắt giữ là Nguyễn Huy Hiệu (xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh), đối tượng chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện.

Trước hành động dũng cảm của em Kpắ Y Sem, Trường THPT Nguyễn Du cũng ra quyết định về việc khen thưởng đột xuất đối với học sinh Kpắ Y Sem trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản.

PHƯƠNG ĐÔNG