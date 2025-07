Thực hư vụ người bệnh tố bị phòng khám tư ở phường Quy Nhơn "chặt chém"

Gia đình bệnh nhân nói bị “chặt chém trắng trợn”

Vừa qua, một tài khoản Facebook đăng tải bài viết kèm hình ảnh, clip có tiêu đề “Khám bệnh 1 buổi ở phường Quy Nhơn mất gần 10 triệu đồng”. Trong đó, kể lại sự việc ông Ng.C. đến khám bệnh “hay tiểu đêm” ở Phòng khám đa khoa P.Đ. (địa chỉ tại đường Nguyễn Thái Học, phường Quy Nhơn) và bị “chặt chém một cách trắng trợn”.

Nội dung đăng tải, phát tán trên mạng xã hội

Cụ thể, sáng 5-6, ông Ng.C. đến khám bệnh và được phòng khám hướng dẫn điều trị theo liệu trình 3 tháng với chi phí 30 triệu đồng. Do chỉ mang theo 13 triệu đồng nên ông C. đóng hết số tiền hiện có. Tuy nhiên, phòng khám yêu cầu bệnh nhân đóng thêm 17 triệu đồng để làm liệu trình. Đến đây, gia đình ông C. không đồng ý tiếp tục điều trị và yêu cầu được thanh toán các khoản phí đã khám trong buổi sáng.

Khi đóng phí khám bệnh, gia đình tá hỏa vì số tiền phải đóng hơn 8,86 triệu đồng. Trong đó, các khoản chi như: phí điều trị lên đến 6,2 triệu đồng, phí nằm máy 1,2 triệu đồng, phí thuốc 660.000 đồng dù không được cấp thuốc… đều mập mờ, thiếu minh bạch.

Phiếu thu điều trị 6,2 triệu đồng khi bệnh nhân chỉ mới làm xét nghiệm

Nội dung đăng tải Facebook cho biết, khi gia đình yêu cầu làm rõ vấn đề chi phí thì phòng khám trả lời không cung cấp được.

Thông tin nhanh với báo chí trong sáng 7-7, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, cho biết, ngay khi nhận được thông tin đã yêu cầu cơ quan chuyên môn khẩn trương vào cuộc để xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm minh vụ việc. Quan điểm của chúng tôi là phải thượng tôn pháp luật, lấy phục vụ người dân lên trên hết. Chúng tôi đã chỉ đạo phòng chuyên môn xác minh, làm rõ vụ việc, nếu sai ở mức độ nào thì xử lý theo mức độ đó.

Phòng khám nói gì?

Trao đổi với báo chí vào sáng 7-7, bà Vũ Thị Duyên (đại diện Phòng khám đa khoa P.Đ.) kể rằng, ngày 5-7, đơn vị đã tiếp nhận bệnh nhân Ng.C. (tỉnh Gia Lai) đến khám với triệu chứng đi tiểu đêm nhiều. Bệnh nhân được tư vấn điều trị theo liệu trình 3 tháng với chi phí trọn gói 30 triệu đồng, không phát sinh thêm chi phí. Phòng khám này cam kết điều trị đến khi khỏi bệnh.

Phòng khám đa khoa P.Đ. vừa đi vào hoạt động

Theo lời bà Duyên, khi mới điều trị giai đoạn đầu, một người xưng là cháu bệnh nhân đến yêu cầu ngừng điều trị. Phòng khám đã yêu cầu được gặp trực tiếp bệnh nhân để làm đơn, viết giấy cam kết ngừng điều trị, nhưng người này không hợp tác, nên đơn vị phải mời công an đến để giải quyết.

Giải thích về khoản thu 8,865 triệu đồng phí khám bệnh của ông C., bà Duyên nói rằng, đây là chi phí giai đoạn đầu của cả một liệu trình đã thỏa thuận từ đầu với bệnh nhân. Các phiếu thu được lập để đảm bảo quy định, sẽ được gửi kèm bệnh án đầy đủ theo yêu cầu của bệnh nhân.

Nội dung phản ánh về phiếu thu tiền thuốc nhưng không có thuốc

“Ban đầu, chúng tôi làm các xét nghiệm, siêu âm cơ bản để xác định bệnh, sau đấy mới vào liệu trình điều trị cụ thể. Để tạo thuận lợi cho quá trình điều trị, chúng tôi thu 1 lần cho cả liệu trình, bệnh nhân không phải đóng lắt nhắt và không có phụ thu thêm bất cứ khoản nào trong quá trình điều trị”, bà Duyên nói.

Bà Duyên thừa nhận, các phiếu thu được lập để đảm bảo về chứng từ, hóa đơn, thủ tục theo quy định, do đôi bên không ký hợp đồng mà chỉ thỏa thuận ban đầu. Sau khi thỏa thuận, phòng khám cấp phiếu điều trị để bệnh nhân sử dụng trong suốt quá trình khám chữa bệnh.

Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, ngày 26-3, Thanh tra Sở đã xử phạt Phòng khám Đa khoa P.Đ. (thuộc Công ty TNHH Đầu tư P.Đ.) 8 triệu đồng và tạm đình chỉ 2 tháng chứng chỉ hành nghề của bác sĩ chuyên khoa sản do không ghi đầy đủ thông tin trong sổ y bạ, kê đơn, chỉ định điều trị và thời gian khám lại theo quy định.

NGỌC OAI