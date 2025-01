Khen thưởng tài xế dũng cảm ngăn chặn vụ gây rối ở trung tâm quận 1

Anh H.H.V. (là tài xế xe ôm công nghệ) đang chở khách trên đường thì thấy đôi nam nữ đánh 2 vợ chồng trẻ. Với tinh thần dũng cảm, không ngại nguy hiểm, anh V. đã can ngăn hành vi vi phạm pháp luật của đôi nam nữ này.

Đại tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng Công an quận 1 trao bằng khen cho anh H.H.V.

Ngày 2-1, Công an quận 1 (TPHCM) đã khen thưởng đột xuất với anh H.H.V. (là tài xế xe ôm công nghệ) vì có hành động dũng cảm ngăn chặn vụ gây rối trật tự công cộng trong đêm giao thừa.

Theo Công an quận 1, khoảng 23 giờ 30 ngày 31-12-2024, anh T.A.P. (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe chở vợ lưu thông trên đường Lê Duẩn (quận 1) thì thấy kẹt xe phía trước nên quay đầu xe để đi hướng khác. Khi anh P. quay xe thì Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1969) lái xe chở vợ hờ là Bùi Thị Ngọc Anh (sinh năm 1971, ngụ quận 1) từ phía sau chạy tới.

Nguyễn Văn Dũng và Bùi Thị Ngọc Anh tại cơ quan công an

Dũng không cho anh P. quay xe mà chửi bới và cố tình cản đầu xe không cho xe anh này quay đầu nên 2 bên cự cãi. Bất ngờ, Dũng lao vào đánh vợ chồng anh P.. Do thời điểm chuẩn bị đón chào năm mới, lượng người và xe trên đường Lê Duẩn rất đông nên gây ùn tắc giao thông.

Hình ảnh anh V. bị đôi nam nữ đánh đè xuống đường

Trước sự việc, anh V. đang chở khách đi ngang thấy sự việc bất bình. Sau đó, anh V. đã không ngại nguy hiểm, dừng xe can ngăn. Tuy nhiên, Dũng và Ngọc Anh lại chửi bới, hành hung anh V.

Quá trình điều tra, Công an quận 1 đã bắt khẩn cấp Dũng và Ngọc Anh để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Clip công an lấy lời khai Dũng và Ngọc Anh. Nguồn: HOÀNG HIẾU

Với tinh thần dũng cảm, không ngại nguy hiểm, anh V. đã can ngăn hành vi vi phạm pháp luật của Dũng và Ngọc Anh; đây là hành động đẹp của một công dân cần được lan tỏa trong xã hội. Do đó, Công an quận 1 đã kịp thời đề xuất UBND quận 1 tặng giấy khen cho anh V.

