Khó khăn chuyển sang tài khoản giao thông

Ngày 1-10, các tài khoản thu phí của chủ phương tiện buộc phải chuyển sang tài khoản giao thông, nếu không, ô tô sẽ không thể qua được trạm thu phí tự động. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn hàng trăm ngàn xe gặp khó khăn chuyển đổi.

Doanh nghiệp vận tải lúng túng

Ông Nguyễn Văn Tùng, chủ doanh nghiệp vận tải trên đường Âu Cơ, phường Tân Bình (TPHCM) cho biết, công ty có gần 40 xe container, nếu tất cả đều phải nạp tiền vào tài khoản giao thông thì chi phí quản lý rất phức tạp.

Ngày 1-10, xe qua trạm thu phí phải có tài khoản giao thông (ảnh chụp tại trạm thu phí số 3 - quốc lộ 51). Ảnh: QUỐC HÙNG

Ông mong muốn một tài khoản chung để dễ kiểm soát, nhưng quy định hiện tại lại bắt buộc mỗi phương tiện phải có tài khoản riêng. Việc hạch toán chi phí phát sinh thêm thủ tục, tốn nhân sự theo dõi, tốn thời gian, khó minh bạch chi phí. Trong khi đó, ông Đỗ Văn Bằng, chủ hãng xe Sao Việt, kiến nghị, việc chuyển đổi tài khoản nên được chia thành 2 nhóm là cá nhân và doanh nghiệp. Trong đó, nhóm doanh nghiệp vận tải cần tiếp tục được áp dụng hình thức giao dịch như hiện nay, tức ủy quyền chi trả từ tài khoản doanh nghiệp, tránh tình trạng mở quá nhiều tài khoản nhỏ lẻ, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Đại diện VETC, đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng, cho biết, hầu hết khách hàng doanh nghiệp đều muốn thanh toán qua tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp. Nhưng thực tế, tài khoản ngân hàng bản chất không phải là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Phương tiện thanh toán, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, gồm: séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng... Như vậy, tài khoản ngân hàng cần phải có ủy nhiệm chi mới có thể tự động thanh toán.

Tuy nhiên, việc trừ phí thu không dừng trực tiếp từ tài khoản ngân hàng thông qua ủy nhiệm chi hiện chưa thể thực hiện bởi các rào cản kỹ thuật. Hiện tại, hệ thống thu phí điện tử không dừng phải xử lý giao dịch tức thời với thời gian thực không quá 200ms (tức 0,2 giây) với tỷ lệ 99,7%. Trong khi đó, tốc độ kết nối với tài khoản của ngân hàng chậm hơn, chỉ đạt khoảng 50%, nên không thể đáp ứng.

Cùng với đó, doanh nghiệp hiện chưa thể liên kết tài khoản giao thông với ví điện tử như cách làm của các tài khoản giao thông cá nhân, bởi đến nay chưa có đơn vị trung gian thanh toán nào triển khai hình thức ví điện tử dành riêng cho doanh nghiệp. Một giải pháp thay thế như thanh toán qua thẻ tín dụng đã được nghiên cứu, song mức phí hiện tại của ngân hàng và tổ chức thẻ còn khá cao (khoảng 2% mỗi giao dịch), khiến chi phí phát sinh lớn cho các doanh nghiệp vận tải có tần suất giao dịch thường xuyên.

Đề xuất lùi áp dụng

Trước tình trạng trên, đại diện VETC cho biết, đang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức trung gian thanh toán để xây dựng các tiêu chuẩn chung, cũng như tìm kiếm giải pháp khả thi cho doanh nghiệp. Đơn vị đã kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán, thẻ giảm hoặc miễn phí dịch vụ giao dịch cho các giao dịch thu phí điện tử đường bộ. VETC mong muốn các đơn vị tối ưu giải pháp kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu xử lý nhanh, an toàn, chính xác cho mỗi lượt xe qua trạm.

Trong khi đó, ngày 29-9, thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, hiện cả nước vẫn còn khoảng 2,5/5,8 triệu phương tiện chưa chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối ví điện tử. Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT phối hợp các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ bố trí nhân sự thường trực tại trạm 24/24 để hỗ trợ, hướng dẫn chủ phương tiện chuyển đổi tài khoản, kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán. Tuy nhiên, một số chủ phương tiện chưa quan tâm, chưa có nhu cầu lưu thông qua trạm thu phí nên chưa thực hiện việc chuyển đổi tài khoản.

Hiện, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam vẫn chưa có câu trả lời chính thức về việc đến thời điểm 1-10, các phương tiện chưa chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông vẫn còn tiền trong tài khoản có được qua trạm hay không.

Cân nhắc tích hợp trong một tài khoản Các chuyên gia giao thông cho rằng, nhiều trạm thu phí, bãi giữ xe, bến xe chưa được kết nối hệ thống tài khoản giao thông, dẫn đến tình trạng “nửa số hóa - nửa thủ công”, người dân phải dùng cả tiền mặt lẫn tài khoản, gây phiền toái. Để người dân thuận tiện trong việc chuyển đổi, cần mở rộng phạm vi ứng dụng tài khoản giao thông, tích hợp với ngân hàng - ví điện tử, cho phép doanh nghiệp quản lý tập trung theo nhóm xe. Bên cạnh đó, Nhà nước cần có chính sách khuyến khích như giảm phí khi thanh toán qua tài khoản, hoặc ưu tiên xe dùng tài khoản khi qua trạm thu phí tự động. Nếu tài khoản giao thông tiện lợi khi tích hợp từ gửi xe, đi xe buýt, đi metro cho đến phí cầu đường, chỉ cần một ứng dụng trên điện thoại dùng chung cho mọi loại phí, thì người dân sẽ chủ động thực hiện.

