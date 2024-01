Khoảng 3,2 triệu lượt khách du lịch dịp Tết Dương lịch

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024 diễn ra với thời tiết thuận lợi ở cả ba miền, vì vậy hoạt động du lịch ghi nhận tín hiệu khá tích cực. Trong 3 ngày nghỉ lễ ước tính cả nước đã phục vụ khoảng 3,2 triệu lượt khách du lịch (tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2023).

Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt gần 50%, tại một số trung tâm du lịch trên cả nước ghi nhận công suất cao hơn, khoảng 70%. Tuy nhiên, lượng khách nhìn chung vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn được giữ vững; nhân dân và du khách đón Tết Dương lịch vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Không có hiện tượng tăng giá, ép giá hay chặt chém, lừa đảo khách du lịch.

Tại một số địa bàn du lịch trọng điểm tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực, đặc biệt là khách tàu biển - dòng khách du lịch cao cấp. Nguồn khách quốc tế đến chủ yếu từ các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Australia, châu Âu, Thái Lan, Ấn Độ.

Trong kỳ nghỉ năm nay, khách đi tour outbound (người Việt Nam đi du lịch nước ngoài) đang chia sẻ bớt lại thị phần khách nội địa. Lượng tour khởi hành và điểm đến khá đa dạng như: Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản... Đặc biệt, hình thức du lịch trong ngày qua các cửa khẩu, khu vực giáp biên giới được lựa chọn nhiều. Các tour, tuyến Đông Nam Á phổ thông như: Thái Lan, Singapore - Malaysia... chiếm ưu thế về giá và được du khách Việt quan tâm lựa chọn.

Các chỉ tiêu phục vụ khách và tổng thu từ khách du lịch tại các tỉnh, thành phố đều cơ bản tương đương so với cùng kỳ năm trước, một số địa phương ghi nhận số lượng tăng khá. Tổng lượt khách trong đợt nghỉ Tết Dương lịch 2024 tại một số địa bàn du lịch trọng điểm đều tăng. Hoạt động kinh doanh du lịch tại các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú du lịch diễn ra nhộn nhịp nhưng không bùng nổ như cùng kỳ năm 2023. Tại các khu, điểm du lịch, nhiều sự kiện diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo lượng khách tham quan, trải nghiệm.

Các sự kiện chào đón năm mới, bắn pháo hoa tầm cao cùng chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ đón đoàn khách du lịch “xông đất” đầu năm 2024 cũng là điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của du khách và nhân dân. Hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành có sự chuẩn bị từ sớm cùng với việc tiếp tục áp dụng chương trình giảm giá theo combo, trọn gói tập trung vào các sản phẩm du lịch đường thuỷ, mua sắm, lưu trú, thư giãn...

MAI AN