Khoảng 3.800 cây thuốc phiện trồng bí mật trong núi đá ở Lạng Sơn

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện, triệt phá một điểm trồng trái phép cây có chứa chất ma túy (cây thuốc phiện) với diện tích lớn nằm sâu trong các dãy núi đá thuộc khu vực giáp ranh giữa huyện Văn Quan và huyện Bắc Sơn (thuộc tỉnh Lạng Sơn).

Thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an huyện Văn Quan vừa phát hiện tại địa bàn giáp ranh giữa xã Lương Năng, huyện Văn Quan và xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn có một điểm trồng tới 3.800 cây thuốc phiện đang trong quá trình sinh trưởng, chiều cao từ khoảng 15-30cm.

Vị trí trồng cây thuốc phiện nằm sâu trong rừng, cách khu dân cư khoảng 3-4 giờ đi bộ, được bao bọc bởi các dãy núi đá, địa hình hiểm trở, không có đường mòn qua lại.

Vị trí mà đối tượng đã bí mật trồng 3.800 cây thuốc phiện



Toàn bộ số cây thuốc phiện này đã bị tiêu hủy theo quy định. Đồng thời, Công an tỉnh Lạng Sơn đang xác minh người gieo trồng để xử lý theo quy định.

Thời gian gần đây, cơ quan công an ở tỉnh Lạng Sơn liên tục phát hiện, xử lý các vụ trồng cây thuốc phiện trên địa bàn. Chẳng hạn, qua công tác tuần tra, vào hồi 16 giờ 5 phút ngày 22-2, Công an xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn đã phát hiện tại khu vườn của nhà bà L.T.B., sinh năm 1964, ở thôn Phong Thịnh, xã Tân Thành trồng 182 cây thuốc phiện, có chiều cao từ 10 đến 20cm.

Cơ quan công an kiểm đếm 182 cây thuốc phiện trồng tại xã Tân Thành. Ảnh theo Công an tỉnh Lạng Sơn

Qua xác minh ban đầu, bà L.T.B. khai nhận số cây thuốc phiện này được trồng với mục đích làm thức ăn cho gia cầm. Công an xã Tân Thành đã phá nhổ, tiêu hủy toàn bộ 182 cây thuốc phiện này, đồng thời lập biên bản để xử lý hành vi vi phạm của bà L.T.B theo quy định.

VĂN PHÚC