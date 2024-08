Khoảng 400 đại biểu sẽ tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo đó, với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, đại hội sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 21-8 tại hội trường Trường Chính trị (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Dự kiến, đại hội có khoảng 400 đại biểu tham dự.

Mục tiêu tổng quát của đại hội là phát huy vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đồng thuận xã hội; góp phần xây dựng TP Đà Nẵng trở thành một đô thị thông minh, sáng tạo, bản sắc và bền vững với một số chỉ tiêu cụ thể.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cũng xác định 3 khâu đột phá: phát huy dân chủ, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tích cực tuyên truyền, vận động các nguồn lực góp phần thực hiện hiệu quả chương trình thành phố “5 không”, “3 có” và chương trình thành phố “4 an”, chương trình “không có nhà tạm, nhà dột nát”; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, hỗ trợ tạo sinh kế giúp thoát nghèo bền vững; xây dựng khu dân cư đoàn kết, đồng thuận; an ninh, an toàn; ấm no, hạnh phúc.

Số lượng uỷ viên ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng khóa XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là 87 vị.

Ông Lê Văn Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng chủ trì họp báo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại họp báo, ông Lê Văn Trung, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, đại hội sẽ tiến hành 4 nội dung quan trọng gồm: báo cáo đánh giá tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 và đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động của nhiệm kỳ mới 2024-2029; kiểm điểm hoạt động của Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng trong nhiệm kỳ 2019 - 2024; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Ðại hội MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Ðiều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX; Hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Ðại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029…

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan đến việc cung cấp các thông tin, chủ đề tuyên truyền về đại hội, những kết quả nổi bật của Uỷ ban MTTQ từ cấp thành phố đến cơ sở,…

XUÂN QUỲNH