Khởi công trường liên cấp FPT tại Nghệ An

Ngày 19-9, Tập đoàn FPT khởi công xây dựng công trình Trường Tiểu học, THCS, THPT FPT Vinh tại Khu đô thị Eco Central Park (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).

Nghi thức khởi công công trình Trường Tiểu học, THCS, THPT FPT Vinh

Đây là trường phổ thông đầu tiên của FPT tại Nghệ An và là trường thứ 7 thuộc hệ thống FPT Schools tại khu vực miền Trung, nhằm góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao để thực thi hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển KH-CN, GD-ĐT.

Công trình Trường Tiểu học, THCS, THPT FPT Vinh có quy mô đào tạo khoảng 2.800 học sinh từ bậc tiểu học đến THPT, dự kiến đi vào hoạt động từ năm học 2026 - 2027, giảng dạy giáo trình theo tiêu chuẩn chung của hệ thống FPT Schools trên toàn quốc.

Học sinh học tập tại FPT Schools được tiếp cận sớm với công nghệ, nâng cao năng lực thích ứng trước những biến đổi nhanh chóng của kỷ nguyên số.

Hiện hệ thống FPT Schools hiện diện tại nhiều tỉnh, thành lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Huế, Gia Lai, Cần Thơ… và dự kiến tiếp tục mở rộng trên cả nước trong thời gian tới.

Chương trình đào tạo tăng cường tập trung vào ba trụ cột: công nghệ, tiếng Anh và năng lực toàn cầu, cùng với đó là chương trình phát triển cá nhân.

