Khởi động tích cực 2 tháng đầu năm

Nhìn lại tháng hai và 2 tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội TPHCM đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó một số chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ năm 2024. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 ước đạt 105.804 tỷ đồng, tăng 27,2%; tổng thu du lịch tháng 2 ước đạt 18.887 tỷ đồng, tăng 20%, lượng khách du lịch nội địa và quốc tế đều tăng; tổng huy động vốn đến ngày 28-2 ước đạt 4.040.600 tỷ đồng, tăng 0,67% so với cuối tháng 1 và tăng 16,11% so với cùng kỳ...