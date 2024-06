Khôi phục quan hệ láng giềng

Thổ Nhĩ Kỳ cắt đứt quan hệ với chính quyền Damascus sau khi xung đột bùng nổ tại Syria năm 2011. Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện một số hoạt động quân sự xuyên biên giới chống lại các tay súng mà nước này cho rằng đe dọa an ninh quốc gia, đồng thời thiết lập một “vùng an toàn” ở miền Bắc Syria, nơi binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đồn trú. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này có thể khôi phục quan hệ với Syria nếu đạt được tiến triển trong cuộc chiến chống khủng bố, vấn đề hồi hương tự nguyện và an toàn cho hàng triệu người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Truyền thông nhà nước Syria đưa tin, trong cuộc gặp với đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Syria, Alexander Lavrentiev, Tổng thống Syria Bashar al-Assad khẳng định “sự cởi mở của Syria đối với tất cả các sáng kiến ​​liên quan đến mối quan hệ giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, dựa trên chủ quyền của nhà nước Syria đối với các vùng lãnh thổ”. Đặc phái viên Nga cho rằng “hoàn cảnh hiện tại có vẻ phù hợp hơn bao giờ hết cho hòa giải thành công và Nga sẵn sàng nỗ lực để thúc đẩy các cuộc đàm phán khôi phục quan hệ giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ”.

Khi được các phóng viên hỏi về phát biểu của Tổng thống Bashar al-Assad nói rằng chính phủ của ông sẵn sàng đón nhận các sáng kiến bình thường hóa quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, ông T.Erdogan cho biết Ankara và Damascus có thể hành động để khôi phục quan hệ. Ông cũng khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định can thiệp vào công việc nội bộ của Syria. Hãng Reuters bình luận, Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng hàn gắn quan hệ với Syria khi chính phủ nước này phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong nước về việc hồi hương hàng triệu người tị nạn Syria, trong bối cảnh kinh tế suy thoái nghiêm trọng và làn sóng bài người tị nạn gia tăng.

VIỆT LÊ