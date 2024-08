Khởi tố 2 phòng khám có yếu tố nước ngoài do làm giả con dấu

Phòng khám Đa khoa Miền Trung là một trong hai cơ sở bị phát hiện vi phạm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an quận Cẩm Lệ và Công an quận Thanh Khê đã phát hiện, thu thập được nhiều thông tin, tài liệu về hoạt động sai phạm của hai cơ sở y tế có yếu tố nước ngoài có trụ sở, chi nhánh hoạt động trên địa bàn TP Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố khác, gồm: Phòng khám đa khoa Hữu Nghị (quận Thanh Khê) và Phòng khám đa khoa Miền Trung (quận Cẩm Lệ).

Đây là hai phòng khám tư nhân có nhiều tai tiếng, từng bị cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng nhiều lần xử phạt.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao thưởng cho các đơn vị. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Qua đó, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố hai vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo điều 341 Bộ Luật hình sự đối với các cơ sở trên. Đồng thời, khởi tố 7 bị can có liên quan đến 2 cơ sở này.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

XUÂN QUỲNH