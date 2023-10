Khởi tố 3 bị can làm lộ đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa quyết định khởi tố vụ án và 3 bị can gồm: Vũ Trung Hiếu (sinh năm 2005, ở phường Hợp Giang, TP Cao Bằng), Hoàng Thị Thu Trang (sinh năm 2003, ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) và Hoàng Ngọc Tuân (sinh năm 2002, ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) về hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước, xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 ở TP Cao Bằng.

Trong 3 bị can bị khởi tố thì Tuân đang bị tạm giam, còn Hiếu và Trang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Qua điều tra, ngày 28-6, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tại phòng thi 0176, Hội đồng thi THPT TP Cao Bằng, thí sinh Vũ Trung Hiếu đã dùng điện thoại di động chụp ảnh đề thi môn Ngữ văn sau khi phát đề 15 phút và gửi cho Hoàng Thị Thu Trang qua ứng dụng Facebook Messenger để nhờ Trang giải hộ. Khi đó, Hoàng Ngọc Tuân (là bạn trai của Trang) đăng nhập vào tài khoản Facebook của Trang thấy hình ảnh đề thi trên đã lưu hình ảnh lại và đăng tải lên trang Facebook cá nhân của Tuân. Đề thi sau đó bị lan truyền trên mạng. Trong khi đó, Trang đã giải và gửi lại cho Hiếu đáp án một số câu hỏi trong đề thi, nhưng do giám thị coi thi nghiêm ngặt nên Hiếu không thể mở điện thoại để xem đáp án.

Theo các quy định của pháp luật, đề thi tốt nghiệp THPT chưa được công khai thuộc danh mục tài liệu bí mật nhà nước, có độ “Tối mật”, thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước chỉ kết thúc khi hết thời gian làm bài thi đối với các môn thi trắc nghiệm và hết 2/3 thời gian làm bài thi đối với các môn thi tự luận.

Mặc dù hành vi của 3 bị can trên không gây ảnh hưởng đến kết quả chung của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 nhưng đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, gây dư luận xấu trong xã hội về tính nghiêm túc, công bằng của kỳ thi. Sau khi báo cáo thống nhất trong các cơ quan tố tụng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.