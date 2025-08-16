Khởi tố 3 đối tượng liên quan vụ mua bán trái phép hóa đơn hơn 11 tỷ đồng

Ngày 16-8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố 3 bị can về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can Phạm Trường Giang

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Phạm Trường Giang (trú phường Tương Mai, TP Hà Nội), Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quảng Ninh; Phạm Ngọc Tuyên (trú phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh); Phạm Thu Hiền (trú phường Tương Mai, TP Hà Nội).

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, các đối tượng bị khởi tố về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” liên quan vụ án mua bán trái phép hóa đơn hơn 11 tỷ đồng, số tiền thuế giá trị gia tăng hơn 950 triệu đồng.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Tuyên

Vụ án liên quan đến đối tượng Nguyễn Văn Bình (trú tại tỉnh Thanh Hóa) - người trước đó đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” liên quan đến hoạt động khoáng sản.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can Phạm Thu Hiền

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để các cá nhân, tổ chức liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, vào tháng 6-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bình và một số đối tượng liên quan về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn”. Theo điều tra ban đầu, để hợp thức hóa nguồn gốc cát bất hợp pháp khai thác từ khu vực sông Lam (địa phận tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An), các đối tượng đã mua bán hóa đơn khống, lập chứng từ giả nhằm che giấu vi phạm và qua mắt cơ quan chức năng. Hành vi mua bán trái phép hóa đơn là thủ đoạn tinh vi, tiếp tay cho trốn thuế, rửa tiền, gây thất thoát nghiêm trọng ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng lớn đến môi trường kinh doanh, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

DƯƠNG QUANG