Khởi tố 5 đối tượng chiếm đoạt 10 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Ngày 24-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo trong công tác, gian lận trong bảo hiểm y tế .