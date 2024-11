Khởi tố, bắt nhiều bị can về tội đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý Dịch vụ Công ích TP Nha Trang

Sáng 26-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can liên quan việc đấu thầu thi công các dự án do Công ty TNHH Dũng Lợi thực hiện trên địa bàn TP Nha Trang.