Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc công ty xây dựng sử dụng tài liệu giả trong đấu thầu

Chiều 2-1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố các bị can liên quan đến hành vi sử dụng tài liệu giả trong đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng Quốc Hưng.