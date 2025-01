Khởi tố bị can lập trang web lừa đảo hơn 2,3 tỷ đồng

Sáng 25-1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục nghiệp vụ và Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP Huế khởi tố để điều tra bị can Hoàng Trung Nghĩa (sinh năm 1991, trú tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, TP Huế) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự.