Khởi tố cô giáo mầm non bạo hành trẻ nhiều ngày liền

Chiều 6-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Thị Th. (24 tuổi), giáo viên cơ sở mầm non tư thục Phù Đổng, tọa lạc đường Lâm Quang Ky, TP Rạch Giá do đã có hành vi đánh bé T.T.M. (4 tuổi) đang gửi tại đây trong nhiều ngày liền.