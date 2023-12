Khởi tố đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Chiều 28-12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an thị xã Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Minh Thiện (sinh năm 1996, trú xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".