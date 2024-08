Khởi tố đối tượng vận chuyển 7 con kỳ đà vân quý hiếm, nguy cấp

Ngày 24-8, thông tin từ Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Đồng Tình (28 tuổi, ngụ khu phố Thanh Bình C, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu) về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.