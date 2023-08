Khởi tố người đầu độc cả gia đình bằng khí CO

Ngày 25-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can Hồ Xuân Hải (52 tuổi, ngụ xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm) để điều tra về hành vi "giết người". Người này được xác định đã dùng khí CO đầu độc khiến vợ và 3 con gái ruột tử vong.