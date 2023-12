Khởi tố nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến

Tối 29-12, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trịnh Văn Chiến, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.