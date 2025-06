Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND xã liên quan vụ để hư hỏng hàng trăm tấn xi măng

Ngày 10-6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1979, trú tại thôn Đồng Giang, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, nguyên Chủ tịch UBND xã Lộc Yên) về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại khoản 1 Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Văn Hưng

Theo thông tin ban đầu, trước đó, qua công tác nắm tình hình, cũng như tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân về việc có hàng trăm bao xi măng cấp cho xã Lộc Yên, huyện Hương Khê phục vụ xây dựng nông thôn mới bị hư hỏng, đông cứng do để ngoài trời lâu ngày, không được bảo quản đúng quy cách.

Số xi măng này được cấp từ cuối năm 2024 nhưng chưa được đưa vào sử dụng vì thiếu vật liệu đối ứng như cát, sỏi. Người dân bức xúc khi chứng kiến các bao xi măng nằm phơi mưa nắng giữa sân vận động, bị đông cứng, “hóa đá”, không thể dùng, gây lãng phí nghiêm trọng.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã khẩn trương vào cuộc tiến hành điều tra.

Kết quả cho thấy, trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh Hà Tĩnh và UBND huyện Hương Khê đã cấp kinh phí cho UBND xã Lộc Yên để mua xi măng làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng.

Người dân phân loại xi măng bị hư hỏng để loại bỏ

Hàng tấn xi măng hư hỏng do để ở khu đất trống, phủ bạt tạm bợ trong nhiều tháng

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lộc Yên (nhiệm kỳ 2021-2026) đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng số xi măng được cấp, để xảy ra tình trạng hư hỏng 264,8 tấn tập kết tại sân bóng Ong Vàng (thôn Bình Phúc, xã Lộc Yên) mà không có biện pháp bảo quản phù hợp.

Video: Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND xã Lộc Yên liên quan vụ để hư hỏng hàng trăm tấn xi măng

