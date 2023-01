Khởi tố nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình

Chiều 17-1, nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, Công an TPHCM đã khởi tố bị can đối với nguyên Cục Trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình về hành vi “Nhận hối lộ” theo Điều 354 Bộ luật Hình sự. Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đã phê chuẩn quyết định này.

Như Báo SGGP đã thông tin, chiều 11-1, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà (sinh năm 1972, ngụ quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) về tội “Nhận hối lộ”. Tất cả các quyết định nói trên được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Ông Đặng Việt Hà có trình độ Tiến sĩ Kỹ thuật và được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ năm 2014. Ngày 19-7-2021, ông Đặng Việt Hà được Bộ trưởng Bộ GTVT bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam thay ông Trần Kỳ Hình nghỉ hưu theo chế độ.

Trước đó, ngày 5-1-2022, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở của bị can Trần Anh Quân (sinh năm 1963, quyền Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới), Đặng Trần Khanh (sinh năm 1976, Phó Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới) và Phạm Đức Ngọc (sinh năm 1977, chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam) về tội “Nhận hối lộ”. Các quyết định nói trên được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.