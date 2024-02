Khởi tố tài xế điều khiển xe tải 31 tấn làm hư cầu tải trọng 3,5 tấn ở Cà Mau

Ngày 3-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Phùng Đăng Phi (31 tuổi, quê Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi "Vi phạm an toàn giao thông". Phi là tài xế lái xe tải 31 tấn lưu thông qua cầu treo tải trọng 3,5 tấn ở Cà Mau hư hỏng cầu, xảy ra cách nay 3 tháng.