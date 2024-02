Khởi tố tài xế gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến 3 người tử vong

Liên quan vụ tai nạn, cơ quan chức năng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phan Đình Kiều (sinh năm 1959, trú TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Đồng thời, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Di chuyển ô tô 36A- 485.67 ra khỏi hiện trường vụ tai nạn

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 10 giờ ngày 18-2, ông Phan Đình Kiều điều khiển ô tô 36A-485.67 lưu thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, hướng Đà Nẵng - Quảng Trị. Trên xe này còn có anh Phan Đình Q. (sinh năm 1978), là chồng và cha của 3 nạn nhân tử vong nói trên.

Khi đến Km 48+200m, cao tốc Cam Lộ - La Sơn (thuộc xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), ô tô do ông Kiều điều khiển va chạm với xe đầu kéo 63C-136.59 kéo theo rơ moóc do anh Huỳnh Văn Dũng (sinh năm 1974, tỉnh Tiền Giang) điều khiển, đi cùng chiều phía trước (cùng làn đường sau khi ô tô do ông Kiều lái vượt lên từ phía bên phải).

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo công tác khắc phục và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

Sau va chạm, ô tô do ông Kiều lái lao sang phần đường ngược chiều hướng Quảng Trị - Đà Nẵng, va vào ô tô do anh Lâm Văn Tâm (sinh năm 1982, tỉnh An Giang) điều khiển, chở anh Nguyễn Minh Khải đang đi trên phần đường ngược chiều hướng Quảng Trị - Đà Nẵng.

Ô tô 36A-485.67 do ông Kiều lái lao hướng xuống vực bên phải phần đường một chiều hướng Quảng Trị - Đà Nẵng.

Sau đó, ô tô này tiếp tục bị xe đầu kéo 51D-150.90 kéo theo rơ moóc do anh Nguyễn Tấn Đạt (sinh năm 1980, tỉnh Quảng Ngãi) đi cùng chiều, phía sau, cùng làn đường hướng Quảng Trị - Đà Nẵng tông vào, khiến cháu Đ.Q. tử vong tại chỗ; cháu K.V. và chị H. tử vong sau khi được cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu. Những người còn lại có liên quan bị xây xát nhẹ; 4 ô tô bị hư hỏng.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao tiền hỗ trợ thân nhân 3 nạn nhân tử vong

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và tới Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ ban đầu thân nhân người tử vong và bị thương.

Đến 15 giờ ngày 18-2, đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn nơi xảy ra vụ tai nạn mới thông tuyến trở lại sau nhiều giờ ách tắc sau tai nạn.

VĂN THẮNG