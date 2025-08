Khởi tố tài xế xe tải trong vụ nữ sinh tử vong do tai nạn giao thông ở Vĩnh Long

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Vĩnh Long) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Văn Bảo Trung (sinh năm 1992, ngụ xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Liên quan vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 9 tử vong được dư luận quan tâm trong thời gian qua, chiều 5-8, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Văn Bảo Trung (sinh năm 1992, ngụ xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo đó, Nguyễn Văn Bảo Trung là tài xế xe tải trong vụ tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Tr. tử vong. Cơ quan điều tra đã trực tiếp làm việc với gia đình, xác định Nguyễn Văn Bảo Trung chưa tỉnh táo, chưa thể nói chuyện và chưa đủ sức khỏe làm việc. Do điều kiện sức khỏe của bị can Bảo Trung nên các quyết định tố tụng được cơ quan điều tra tống đạt tại nhà, vợ bị can ký nhận.

Hiện trường vụ tai nạn

Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT đã tiến hành mời làm việc với gia đình bị hại liên quan đến trách nhiệm dân sự và các yêu cầu khác.

Trước đó, Báo SGGP có đưa tin, Nguyễn Văn Bảo Trung là tài xế xe tải gây tai nạn vào ngày 4-9-2024 (tại tỉnh lộ 901, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long trước đây) khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong.

Liên quan đến vụ tai nạn, người nhà nữ sinh tử vong đã có nhiều đơn khiếu nại và yêu cầu khởi tố vụ án hình sự nhưng bất thành. Đến ngày 28-4, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (sinh năm 1983, cha ruột nữ sinh tử vong) đã dùng súng bắn vào đầu tài xế Trung, rồi dùng súng bắn vào đầu mình để tự sát (đã tử vong).

Sau đó, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã rút hồ sơ vụ tai nạn giao thông để kiểm tra, xác minh. Kết quả xác định hành vi điều khiển xe ô tô tải của tài xế Trung có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

VKSND Tối cao cũng đã ban hành quyết định hủy bỏ các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của VKSND tỉnh Vĩnh Long. Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long cũng đã ban hành quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (trước đây).

Đến ngày 7-5-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Tr. tử vong vào ngày 4-9-2024. Việc khởi tố vụ án để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

TÍN HUY